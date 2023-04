Franklin de Freitas

O Festival de Curitiba completou a primeira semana. Aberto no dia 27, ele vai até do dia 9, o domingo de Páscoa, com dezenas de atrações espalhadas pela cidade, em teatros, espaços culturais e mesmo na rua.



Nada menos que 42 espetáculos gratuitos acontecem em praças e espaços abertos. As apresentações de rua acontecem em 16 espaços no Centro e bairros, levando arte para diversos lugares de Curitiba.



No setor histórico, um dos pontos de apresentações, os artistas se misturam com o público, como o show do ENSAX Orquestra, neste domingo (2).



O Festival de Curitiba chega à sua 31ª edição, depois da estreia em 1992.