Teatro La Plaza



A 31ª edição do Festival de Curitiba terá cinco companhias internacionais. São grupos oriundos do Peru, Argentina, Bolívia e Holanda que estarão presentes na Mostra Lucia Camargo e no Fringe.

A abertura do Festival terá justamente uma atração internacional. Hamlet, do Teatro La Plaza, do Peru, trará a montagem do clássico de Shakespeare com atores com Síndrome de Down. A apresentação aconteceu no dia 28, no Teatro Guaíra.

Leia mais no Barulho Curitiba