“Histórias Aleatórias” leva para as ruas de Curitiba uma contação de história bem diferente (Franklin de Freitas)

O Festival de Curitiba invadiu as ruas com nada mais nada menos que 42 espetáculos gratuitos em praças e espaços abertos. As apresentações de rua acontecerão em outros 16 espaços no Centro e bairros, levando arte para diversos lugares de Curitiba: Bebedouro do Largo da Ordem, Bondinho da XV, Cavalo Babão, Parque Bacacheri, Rua Paulo Nadolny, Parque dos Tropeiros (CIC), Rua Maria Lucia Locher de Athayde (CIC), Pátio da Reitoria da UFPR, Rua Amintas de Barros, Rua XV de Novembro, Praça General Osório, Praça Generoso Marques, Praça João Cândido, Praça Santos Andrade, Ruínas de São Francisco.

Leia a matéria completa no Barulho Curitiba clicando aqui