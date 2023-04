A produção de musical no Brasil não se destaca apenas pela quantidade e qualidade, mas também pela diversidade. É o que comprova o Festival Paulista de Teatro Musical, que começa nesta segunda-feira, 17, sua segunda edição, prosseguindo até 24 de abril. Neste ano, são oito espetáculos a preços populares (R$ 40), além de cinco palestras e uma oficina criativa – a programação acontece nas dependências do Teatro Sérgio Cardoso, além de uma apresentação no Teatro Gazeta (a peça Bertoleza, nesta segunda, às 20h30).

Criado pela Marcenaria de Cultura e lançado no ano passado apenas no formato digital por causa das restrições da pandemia, o evento une o trabalho de companhias teatrais experientes e iniciantes no mercado, buscando ampliar o panorama da produção de teatro musical do País, com grupos da capital, interior, Rio e Manaus.

Na programação, figuram espetáculos que estiveram em cartaz em São Paulo, como o curioso A Igreja do Diabo – Um Musical Imoral e Hilário (quarta, 19h), o sentimental Em Algum Lugar Entre as Estrelas (quinta, 19h) e duas grandes apostas na liberdade de gênero, o divertido Glam – O Musical (domingo, 19h) e o histórico Revista Babadeira (sábado, 19h).

As apostas se concentram em Benjamim – O Palhaço Negro (segunda, dia 17, 19h), o sertanejo Menino Coruja (sexta, 19h) e o lúdico Cabelos Arrepiados (segunda, dia 24, 19h), que vem do Amazonas.

As palestras (online e sempre às 16h) serão conduzidas por profissionais como Carlos Bauzys, Anna Toledo, Tony Lucchesi, Daniel Rocha e Fred Carl e Robert Lee. Daniel Salve dará uma oficina de criação em teatro musical.

