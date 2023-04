Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Festival de Teatro, também conhecido popularmente como Festival de Curitiba, é o maior evento de artes cênicas da América Latina ocorre de 27 de Março a 9 de Abril de 2023 na capital paranaense.

Em sua 31ª edição, o evento traz estreias nacionais, espetáculos premiados, peças internacionais, além de dança, circo, humor, música, oficinas, shows, performance e gastronomia.

Uma excelente oportunidade para os moradores de Curitiba e região apreciarem as diversas manifestações da arte teatral, o Festival de Teatro conta com mais de 350 atrações espalhadas em 60 espaços da cidade.

Hotel oficial do Festival de Curitiba desde 2018, o Mabu Curitiba Business, além de estar em uma localização privilegiada da cidade, ao lado do Teatro Guaíra, tem sido um importante colaborador para o sucesso do festival e da movimentação econômica da região.

Durante o evento, a taxa de ocupação do hotel chega de 95% a 98%. Essa ocupação intensa é o resultado da hospedagem de pessoas envolvidas com o evento, como artistas, equipe de produção, jornalistas e convidados especiais da imprensa.

O Mabu Curitiba Business tem se preparado cuidadosamente para receber todos os envolvidos no evento como, por exemplo, 27 artistas e uma equipe da Holanda que estão hospedados desde o dia 18 de março. Durante esta imersão cultural, o hotel oferece cerca de 3.000 refeições diárias de almoço e jantar para acomodar a equipe envolvida no Festival de Teatro.

Outro diferencial de ser o hotel oficial do festival desde 2018, o Mabu Curitiba Business disponibilizou ainda a suíte Jô Soares, especialmente preparada para a realização de coletivas de imprensa com atores, diretores e produção durante o evento.

Com a presença de 170 jornalistas credenciados e 40 convidados oficiais da imprensa do Brasil, como Folha de São Paulo, Globo, Arte 1, Correio Braziliense e outros veículos importantes do país, a estimativa desta edição é atrair cerca de 250 mil pessoas até o fim do evento.

Serviço:

O que: 31º Festival de Curitiba

Quando: De 27/03 a 09/04 de 2023

Valores: de R$0 até R$80 (mais taxas administrativas).

Onde comprar: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva do Shopping Mueller (piso L3), de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.