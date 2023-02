Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba retorna para sua 12ª edição

Um dos mais importantes eventos voltados à sétima arte do Brasil, o Olhar de Cinema – Festival Internacional de Curitiba, está de volta. A nova edição, que ocorrerá em formato híbrido, com exibições presenciais e online, tomará conta da capital paranaense de 14 a 22 de junho, prometendo reunir longas e curtas-metragens inéditos no Brasil.

