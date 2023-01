Divulgação/Assessoria de Imprensa

Pra quem está em busca de uma programação diferenciada durante o Carnaval de 2023 chegou o momento. Curitiba vai receber a 1ª edição do Risoflora Festival durante os dias 17 a 21 de fevereiro, que vai oferecer muita música, atividades em meio à natureza, estrutura de camping, cinema, teatro e até mesmo monitoria para crianças. A ideia é produzir um festival multicultural e familiar, focado na diversidade e com apresentação de grandes nomes da música que transitam pelo samba, new MPB, rock, passando pelo fandango e pelo movimento armorial, que valoriza a cultura nordestina.

