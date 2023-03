Foto: Wesley Cardozo

A capacidade do homem de inventar, de criar ficções, de imaginar coisas e crer coletivamente nelas, tudo isso está presente em “Ficções”, espetáculo que integra a mostra Lucia Camargo do Festival de Curitiba. A peça terá duas sessões no Teatro Guaíra, nos dias 30 e 31 de março, às 20h30.

“É uma peça que nos faz pensar sobre a condição humana”, resume Vera Holtz. A atriz leva ao palco um homo sapiens feminino, dentro da adaptação do livro “Sapiens – uma breve história da humanidade”, do professor e filósofo Yuval Noah Harari. O best seller é o ponto de partida do espetáculo.

