“Vamos ao cinema”? Foi com este simples convite que Padre Sergio Lima, vigário paroquial do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Curitiba, conseguiu contagiar mais de 500 fiéis para assistirem o filme “Coração de Pai – São José”.

O documentário “Coração de Pai – São José” entrou em cartaz nos cinemas do Brasil, com sessões exclusivas nos dias 4, 6 e 7 de março. O filme está sendo exibido em mais de 100 salas, localizadas em aproximadamente 70 cidades do país. Em Curitiba, seis salas foram reservadas exclusivamente para fiéis e devotos de São José, após este convite inusitado do padre Sergio Lima. Serão dois dias de cinema para os participantes.

Nas duas exibições especiais de “Coração de Pai” para fiéis e devotos, cerca de 500 pessoas, entre leigos e religiosos, irão assistir ao documentário que segundo especialistas destaca a especial “ação” de São José em nossos dias, justificada pela atual crise da figura paterna e pela necessidade de reconstruir a unidade familiar. A figura do Patriarca tem sido fortalecida pelos últimos Papas, desde Pio IX, que o nomeou Patrono da Igreja, até Francisco, que declarou 2021 como o Ano Jubilar de São José. Francisco revelou que coloca aos pés da imagem de São José pedacinhos de papel com as intenções que lhe são confiadas ao Patrono da Igreja – que sempre acolhe suas súplicas e apresenta ao Seu Filho Jesus!

O convite para ir ao cinema acabou contagiando centenas de fiéis e o Santuário Perpétuo Socorro precisou se mobilizar para organizar a logística do “passeio ao cinema”. Padre Sergio Lima, pediu ajuda para o Departamento de Comunicação para articular a atividade que virou em uma ação evangelizadora. A inspiração do padre repercutiu tanto que também foi necessário cancelar algumas atividades programadas para os agentes de pastorais que ajudam no Santuário.

Em uma mensagem enviada no último sábado pelo WhatsApp, o vigário paroquial que também exerce a função de diretor espiritual dos ministros da eucaristia, avisou: “- Olá, bom dia. Acabei de ligar para o coordenador dos ministros da eucaristia… Cancelamos a formação de segunda-feira (06) devido a procura do filme de São José no cinema. Eu irei nos dois dias. Terça-feira o santuário fechou duas salas no cinemark no Shopping Barigui às 19h. Abriu a terceira sala na segunda-feira. Estou com a Comunicação agora na secretaria para organizarmos tudo…Conseguimos meia entrada. Isso é evangelização. Bom final de semana. Deus vos abençoe”, finalizou.

Porém, as salas que o sacerdote comenta na mensagem não foram suficientes para atender a procura. Listas de espera aguardavam por uma cadeira livre para assistir o filme. Foi aí que o Santuário Perpétuo Socorro precisou mais uma vez entrar em contato com o cinema para verificar as possibilidades para atender a procura por ingressos.

No momento da conversa informal com o gerente de operações – Gledson Durante, da Rede de cinemas – Cinemark, surge mais uma frase inédita que veio do próprio gerente: “Vamos cancelar a sessão do outro filme para exibir o “Coração de Pai” para atender a necessidade do Santuário”.

Com mais uma sala liberada, o Santuário Perpétuo Socorro realizou um “plantão cinema” na porta central do Santuário neste domingo (05) para convidar os fiéis e devotos para participarem deste momento especial. Os ingressos custam R$16 e podem ser adquiridos através do telefone (41) 99933-5566, mas o Santuário avisa – que a aquisição é por ordem de chegada. Portanto, pede aos fiéis que se organizem e reservem seu convite.

Além da sessão pipoca, o passeio ao cinema vai contar com momentos de oração e convivência na praça de alimentação por adesão após o filme.

Sobre o filme “Coração de Pai – São José”

Produzido pela Goya Producciones e filmado em diversos países, “Coração de Pai” conta com testemunhos de pessoas que foram agraciadas com a intercessão do santo, recebendo milagres que passam por curas impossíveis, recomposição de matrimônios desfeitos e conversões radicais. É o terceiro filme de uma trilogia que inclui “Coração Ardente” e “Fátima – o último mistério”.

O documentário destaca a especial “ação” de São José em nossos dias, justificada pela atual crise da figura paterna e pela necessidade de reconstruir a unidade familiar. A figura do Patriarca tem sido fortalecida pelos últimos Papas, desde Pio IX, que o nomeou Patrono da Igreja, até Francisco, que declarou 2021 como o Ano Jubilar de São José. Francisco revelou que coloca aos pés de sua imagem pedacinhos de papel com as intenções que lhe são confiadas.

Serviço:

Programação

Dia: 06 de março de 2023 (ingressos esgotados)

Sala: 03

Horário da sessão: 19h

Dia: 07 de março de 2023 (ingressos limitados)

Salas: 03, 07

Horário das sessões: 19h

Sala: 01

Horário da sessão: 20h15

Onde: Cinema Cinemark Barigui

Endereço: Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza – 600 – Ecoville – Curitiba – PR.

Os ingressos para o filme podem ser adquiridos através do telefone (41) 99933-5566 no valor de R$16.

Cronograma nos dois dias:

Antes da exibição do documentário os espectadores serão convidados a participarem de um momento oracional conduzido pelo Padre Sergio Lima, CSsR.

E logo após o cinema, os fiéis e devotos devem participar de uma convivência na praça de alimentação do Shopping Barigui. A atividade é aberta para quem desejar participar e as despesas com a alimentação será por conta de cada participante.

Maiores informações na secretaria do Santuário: (41) 3253-2031.