Curitiba in peso (Crédito: Divulgação)

Após dois anos de muito trabalho e gravações, finalmente chega aos cinemas o documentário Curitiba In Peso – A História do Metal Coré-Etuba. O filme, com mais de três horas de duração, reúne dezenas de personagens importantes desse cenário musical, resgatando histórias dos primórdios do estilo, dos anos 1980, passando pelas décadas seguintes e traçando um amplo panorama do Metal na capital paranaense.

Clique aqui para ver os clipes do filme.

A estreia oficial de Curitiba In Peso – A História do Metal Coré-Etuba acontece dia 15 de abril, sábado, às 20h30, em sessão no Cineplex do Shopping Novo Batel. Os ingressos custam 20 e 40 reais.

O documentário Curitiba in Peso – A História do Metal Coré-Etuba contará a história do metal na capital paranaense, em um filme repleto de histórias e nostalgia. No final dos anos 1970, Curitiba vivenciou um cenário musical que se formou de modo independente e que sempre dialogou com o mundo, que projetou Curitiba para o universo sem pedir nada em troca.

Um movimento de pessoas que com paixão incondicional fez muito por todos, e que em muitas situações foi colocada à margem na história da música local. O documentário demonstra a caminhada de algumas das vozes mais relevantes na construção de um cenário para a “música pesada”, desde os pioneiros Metal Pesado até a atual geração encabeçada por novos produtores e bandas.

O filme é um registro histórico que faz um recorte em paralelo ao caminhar das bandas curitibanas, uma jornada na relevância do metal em todas as suas ramificações. Este documento histórico de inestimável valor para a cultura paranaense, também será disponibilizado ao público em formato DVD duplo.

Ficha Técnica:

Direção Executiva: Newton “Juninho” Santos

Produção Executiva: Ottavio Lourenço

Jornalista Responsável: Clovis Roman

Auxiliar de Pauta: Kenia Cordeiro

Direção de Fotografia / Editor: Alceste Ribas/Black Flame Pictures

Assistente de Direção: Roberta Lopes

Produtor: Roberto Sassarrão

Art Worker : Jean Michel/Designation Artworks

Designer Redes Sociais: Julian Dedablio

SERVIÇO:

Estreia mundial do documentário Curitiba In Peso – A História do Metal Coré-Etuba

Data: 15 de abril de 2023 (sábado)

Local: Cineplex – Shopping Novo Batel

Endereço: Alameda Dom Pedro II, 255

Horário: 20h30

Ingressos: R$ 20 e R$ 40

Venda online: https://linktr.ee/curitibainpeso