Divulgação

Mais dois filmes indicados ao Oscar de 2023 estreiam no Cine Passeio a partir desta quinta-feira: Close e o aclamado Entre Mulheres.

Paralelamente à Mostra do Oscar, nesta semana também chega às telonas do cinema da Prefeitura o documentário Eneida, dirigido pela curitibana Heloísa Passos.

Eneida é a história de uma mulher de 84 anos que faz uma jornada rumo a seu passado, em busca da primogênita que não vê há mais de 20 anos. Rodado em Portugal e no Brasil, o documentário aborda a reconciliação entre a irmã mais velha da cineasta e sua mãe, Eneida.

Mostra do Oscar

Dentro da Mostra do Oscar, chega ao Cine Passeio o aguardado Entre Elas. O longa é baseado em um livro escrito por Miriam Toews, inspirado em eventos reais ocorridos na colônia de Manitoba, na Bolívia.

Dirigido por Sarah Polley, o filme acompanha a história de um grupo de mulheres que vivem em uma colônia onde são constantemente violadas pelos homens, que também controlam suas vidas e sua fé. A situação muda quando elas conseguem identificar os agressores e eles são mandados para a prisão por alguns dias.

O drama foi indicado a duas estatuetas: Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Filme e já faturou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado no Critic’s Choice Award, um dos prêmios mais prestigiados e um forte termômetro para a premiação do Oscar.

Outra novidade da lista dos indicados é o belga Close, que concorre na premiação na categoria de Filme Internacional. O filme é um forte candidato trazendo uma história sensível de dois melhores amigos que acabam se afastando devido a pressão de seus colegas de classe.

Cerimônia do Oscar

Além da exibição dos filmes, na véspera da premiação (11/3), o Cine Passeio também realizará um bate-papo com os críticos de cinema: Abonico Smith, Janaína Monteiro, Marden Machado, Paulo Camargo e Tom Lisboa. O evento é gratuito e acontece às 16h na Sala Valêncio Xavier, no subsolo do cinema.

E no dia do Oscar será realizada a transmissão ao vivo no telão da Coffeeterie do Cine Passeio. O café ainda contará com um menu especial e realizará um bolão valendo um Cartão Valêncio Xavier (um ano de cinema de graça), para quem acertar mais categorias.

Mostra do Oscar 2023 no Cine Passeio

Endereço: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Estreias

Entre Mulheres

Sala Luz – 20h

Close

Sala Luz – 17h50

Estreia na programação normal

Eneida

Sala Luz – 16h10

Ingressos na plataforma Ingresso.com