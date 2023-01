MUMA – Expos. Vermelho – Emerson Persona – Foto Cido Marques

O primeiro fim de semana do ano promete diversão nos espaços da Fundação Cultural de Curitiba. Para passear, uma boa opção são as exposições disponíveis no Museu Municipal de Arte. Lá estão quatro exibições em cartaz: Vermelho, Azul, Tempo Corrente e Corpo Moderno. O espaço pode ser visitado das 10h às 19h.

O Solar do Barão também conta com atrações de artes visuais. No Museu da Fotografia Cidade de Curitiba está em cartaz a exposição A Mulher na Fotografia Brasileira, com 65 obras de 30 fotógrafas, retratando importantes relações e transformações do ambiente e da sociedade.

No Museu da Gravura Cidade de Curitiba, também no complexo do Solar do Barão, acontece a exposição Lívio Abramo – Mestre da Xilogravura, organizada em homenagem ao grande mestre da gravura, falecido há 30 anos. A mostra reúne 40 trabalhos doados pelo artista e pela Shell ao Museu, em 1991. O local abre aos sábados e domingos das 12h às 18h.

Cinema

E no cinema entram em cartaz no Cine Passeio nove filmes. Neste fim de semana também acontece a exibição de Avatar 2: O Caminho da Água, em 3D. Dirigido por James Cameron, o filme é a sequência de Avatar 2009 e já faturou mais de 1,4 bilhões de dólares na bilheteria mundial. O longa permanece em cartaz até dia 10 de janeiro com sessão às 18h20.

Outro destaques é o longa Aftersun, dirigido por Charlotte Wells, que continua em cartaz. O filme traz uma história semi autobiográfica da diretora que nos transporta em uma viagem ao verão dos anos 1990, abordando a relação entre um pai e uma filha. O longa conta com sessões às 15h30 até 11 de janeiro e também uma matinê às 10h45 no sábado e domingo (7 e 8).

Programação do fim de semana

EXPOSIÇÕES NO MUMA

(Avenida República Argentina, 3034 – Portão)

Das 10h às 19h

Grátis

Vermelho: Emerson Persona

Classificação: Livre

Azul: Rossana Guimarães

Classificação: Livre

Tempo Corrente

Classificação: Livre

O Corpo Moderno

Classificação: 14 anos

EXPOSIÇÕES NO SOLAR DO BARÃO

(R. Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Sábado e domingo, das 12h às 18h

Grátis

Museu da Fotografia: A Mulher na Fotografia Brasileira

Classificação: livre

Museu da Gravura: Lívio Abramo – Mestre da Xilogravura

Classificação: livre

Gibiteca de Curitiba: Irresistível Alvo, de André Caliman

Classificação: livre

CINE PASSEIO

Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro)

Pago

Consultar a programação aqui