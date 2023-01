Show no Litoral do Paraná (Crédito: Divulgação/Roberto Dziura Jr/AEN)

O final de semana está recheado de atrações para moradores e veranistas em férias no litoral paranaense. Os shows gratuitos do Verão Maior Paraná, que estão agitando as areias desde janeiro, reúnem neste final de semana Fernando & Sorocaba, Dell Cavalini, Pedro Paulo & Alex, Quinteto S.A. e Sambô, mistura de hits para todos os gostos em Matinhos e Pontal do Paraná.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows apresentam grandes nomes da música nacional, reunindo uma plateia gigantesca formada por pessoas de todas as idades. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação. A programação completa do Verão Maior Paraná está no site www.verao.pr.gov.br.

Já passaram pelos palcos nomes como Leonardo, Eduardo Costa, César Menotti & Fabiano e ainda estão programados mais dois finais de semana de apresentações musicais, encerrando uma temporada que certamente ficará na memória do público. Guilherme & Santiago, Ara Ketu, João Bosco & Vinícius e Maria Cecília & Rodolfo ainda vão fazer a alegria dos veranistas.

MATINHOS – A programação de Matinhos abre com “Bala de Prata”. Fernando & Sorocaba, uma das duplas mais conhecidas do sertanejo nacional, levam a Caiobá nesta sexta-feira (27) os sucessos que embalam festas, formaturas, casamentos e os melhores encontros dos brasileiros.

No sábado quem comanda a festa é o mix de Dell Cavalini e Quinteto S.A.. O primeiro é uma revelação recente da música sertaneja, arrastando milhares de fãs por onde passa, e o conjunto musical de samba raiz, pagode dos anos 90 e MPB promete levar muita dança para quem está com os pés na areia.

PONTAL DO PARANÁ – Em Pontal do Paraná a apresentação deste sábado reúne Dell Cavalini e Pedro Paulo & Alex, que fazem sucesso há bastante tempo na estrada. Entre os hits da segunda dupla estão “Fama de Pegador”, “Tá Calor, Tá Calor”, “Açúcar em Mim”, “Do Nada” e “República Pingaiada”.

No sábado, a formação do Sambô, banda que mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, vai fazer de Pontal do Paraná uma grande arena de “rock-samba”. O grupo se tornou conhecido inicialmente por interpretar versões covers de artistas nacionais e internacionais com instrumentos típicos de uma roda tipicamente brasileira.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

FIM DE SEMANA NO LITORAL

Sexta-feira, a partir das 20 horas

Fernando & Sorocaba (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Dell Cavalini e Quinteto S.A. (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, a partir das 20 horas

Dell Cavalini e Pedro Paulo & Alex (Palco Matinhos)

Sambô (Palco Pontal do Paraná)