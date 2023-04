Fim de semana no Teatro do Paiol tem choro e música armorial. Foto: Divulgação

O Teatro do Paiol tem dois shows diferentes programados para este fim de semana. O primeiro, no sábado (22/4), é com o grupo curitibano Rosa Armorial. Domingo (23/4), o Paiol recebe o conjunto Choro e Seresta, numa apresentação que marca os 50 anos do grupo e os 100 anos do compositor Waldir Azevedo. O show também comemora o Dia Nacional do Choro (23 de abril).

O grupo Rosa Armorial apresenta o show Becos, com um repertório totalmente autoral. O grupo existe há mais de dez anos e nasceu inspirado no movimento armorial, idealizado Ariano Suassuna e integrado por artistas e intelectuais nordestinos com o objetivo de criar uma arte autêntica. Neste show, o Rosa Armorial mostra uma sonoridade que funde elementos eruditos, populares, acústicos e eletrônicos a partir de matrizes rítmicas da música brasileira.

Fazem parte do Rosa Armorial os músicos Marcela Zanette (flautas transversais), Carla Zago (violino e rabeca), Bruna Buschle (contrabaixos), Du Gomide (viola brasileira e sintetizador), Gabriela Bruel (percussões) e Denis Mariano (bateria).

Dia do Choro

Domingo (23/4), o Paiol celebra o Dia Nacional do Choro com o tradicional Choro e Seresta. O grupo, que este ano completa cinco décadas de atividades, tocando e alegrando as manhãs de domingo na Feira do Largo da Ordem, faz uma homenagem ao compositor Waldir Azevedo (1923-1980) no centenário do seu nascimento.

O Choro e Seresta é um dos mais antigos em exercício no Brasil. No início do ano, o grupo começou a celebração dos seus 50 anos com uma apresentação na 40º Oficina de Música de Curitiba, tendo como convidado o clarinetista Nailor Proveta. O show de domingo é mais um de uma série de eventos comemorativos ao longo do ano. Desta vez, o grupo contará com diversos convidados, como Julião Boêmio, Marcinho do Cavaco, Jonas Lopes, Renan Bragatto, Caio Murilo, entre outros.

Retomada

O Teatro do Paiol reabriu suas portas no mês de março, depois de passar por uma reforma que durou um ano. A reabertura foi com show das Pérolas Negras (Eliana Pittman, Alaíde Costa e Rosa Marya Colin). Em abril, a programação começou a todo o vapor. O Paiol recebeu Áurea Martins, em show com as Brejeiras, e Mary Galvão, da dupla Irmãs Galvão, convidada pelos músicos Oswaldo Rios e Rogério Gulin. Na próxima semana terá shows da cantora portuguesa Maro e do rapper gaúcho Zudizilla.

Serviço

Teatro do Paiol – Praça Guido Viaro, s/n

Becos, a música autorial do grupo Rosa Armorial

Sábado, 22/4, às 20h

Ingressos: R$ 15 e R$ 7,50 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla

Dia Mundial do Choro com Choro e Seresta em homenagem a Waldir Azevedo

Domingo, 23/4), às 19h

Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), à venda na plataforma Sympla