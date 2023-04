Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para garantir a balada do feriadão em grande estilo, a RW Club recebe neste sábado (22/4) o retorno do projeto Dymno, destaque da música eletrônica brasileira que alcançou repercussão internacional. Completando a noite, a cabine traz ainda mais três atrações: Acozta e Fabio Ene, tocando juntos, e Magic Oz.

O projeto Dymno é uma empreitada do produtor, compositor, vocalista e pianista Luciano Nunes, umas das grandes revelações de Curitiba. Seu som mistura influências de diversos estilos, como techno, tech house e afro house. Ele tem se destacado por suas produções, letras e melodias fortes em suas faixas.

Dymno conta com mais de 15 anos de estrada discotecando. Como produtor, se lançou em 2019, com o hit “All I Need”, faixa em parceria com Fancy Inc que foi tocada por nomes como Tiesto, Sander Van Doorn e EDX. A música chegou a ser tocada no festival norte-americano Burning Man, com suporte de estrelas como Vintage Culture. De lá para cá, lançou muitos trabalhos que vem fazendo sucesso nas playlists e nas pistas.

A noite terá outro destaque com o encontro de Acozta e Fabio Ene, que vão tocar juntos no formato back to back – termo utilizado para quando dois DJs fazem um mesmo set juntos para a mesma pista. Os dois contam com carreira reconhecida pelas pistas curitibanas.

A escalação se completa com Magic Oz, produtor e DJ que tem longa quilometragem por cabines de clubs e festas do sul do país como Green Valley, Posh, Café de La Musique, P12 e Kokum Kaya.

Quando: Sábado (22/4), a partir das 22h.

Local: RW Club – Grand Mercure Curitiba Rayon (Rua Visconde de Nácar, 1424 – Centro, Curitiba – PR)

Reservas e Informações: (41) 9 9912-3223.

Ingressos: antecipados a R$ 70 (masculino, lote promo) e R$ 50 (feminino, lote promo)

Vendas: www.sympla.com.br/evento/saturday-rw-dymno-acozta-fabio-ene-magic-oz/1955575