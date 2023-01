O Adeus do Marujo (Crédito: Divulgação)

A autora baiana Flávia Bomfim vem a Curitiba nos dias 3 e 4 de fevereiro para lançar seu novo livro, “O Adeus do Marujo” (Editora Pallas). Escolhida pela revista Quatro Cinco Um como o melhor livro infanto-juvenil de 2022, a obra se utiliza de ilustrações bordadas para contar de forma poética a história de João Cândido, um dos líderes da Revolta da Chibata, cujo objetivo era cessar os maus tratos aos marinheiros no Brasil. As ilustrações feitas por Flávia serão expostas na tradicional Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, onde acaba de receber menção honrosa no prêmio Bologna Ragazzi 2023.

O lançamento em Curitiba acontece no dia 3 de fevereiro, sexta-feira, às 19h, na Itiban Comic Shop. Haverá um bate-papo com a autora Flávia Bomfim mediado pela jornalista e criadora de conteúdo sobre literatura ilustrada Daisy Carias.

No sábado, 4 de fevereiro, Flávia vai participar da contação da história do livro na Biblioteca Pública do Paraná. Após a leitura, haverá uma atividade criativa com o público infantil. O evento vai das 11h às 12h30 e é gratuito.

Ainda no sábado, Flávia e o ilustrador espanhol Maguma ministram a oficina “Estamp-Ações”, destinada ao público infantil, jovem e adulto. A atividade acontece das 15h às 17h, também na Biblioteca Pública do Paraná. As vagas para esta atividade são limitadas. Informações sobre a inscrição podem ser obtidas pelo e-mail contato@acigarraeaformiga.com.

Os eventos são organizados por Daisy Carias e pela produtora cultural Roberta Cibin, que ressalta a importância da obra. “Já se passaram 20 anos desde que o Brasil promulgou a Lei Federal 10.639/03, que estabelece a obrigatoriedade de trazer a História e as Culturas Afro-brasileira e Africana para os ensinos fundamental e médio, mas a sua efetivação ainda não é uma realidade”, diz Roberta. “Livros como esse são essenciais para mobilizar as populações do Brasil em prol da educação antirracista no país”.

Lançamento do livro “O Adeus do Marujo” e sessão de autógrafos com a autora Flávia Bomfim

Dia 3 de fevereiro, sexta-feira, 19h

Itiban Comic Shop (Av. Silva Jardim, 845, Rebouças)

Contação da história do livro “O Adeus do Marujo” e atividade criativa

Dia 4 de fevereiro, sábado, das 11h às 12h30

Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro)

Oficina “Estamp-Ações”, com Flávia Bomfim e Maguma

Dia 4 de fevereiro, sábado, das 11h às 12h30

Biblioteca Pública do Paraná (R. Cândido Lopes, 133, Centro)

Vagas limitadas, informações sobre inscrições da oficina pelo e-mail contato@acigarraeaformiga.com.