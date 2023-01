Enraizadas no rhythm and blues (R&B), estilo que nasceu em comunidades negras norte-americanas, e dominando a programação da MTV, os girl groups marcaram os anos 1990 e 2000. TLC e Destiny’s Child, grupo que revelou a cantora Beyoncé, não pouparam hits que embalam a nostalgia dos ouvintes até hoje.

Porém, basta uma aventura pelo universo do TikTok e do YouTube para se deparar com um registro curioso: três meninas negras, com calças de cintura baixa e usando celulares com flip e strass, cantando uma música com refrão chiclete.

Há quem possa confundir com clipes antigos resgatados por internautas nas plataformas, mas o tal vídeo é de Cardboard Box, faixa de estreia lançada em 2022 pelo grupo britânico Flo. Renée Downer, de 20 anos, Jorja Douglas e Stella Quaresma, de 21, são promessas para 2023, apadrinhadas por aqueles que anseiam por mais girl groups após o k-pop ter demonstrado o gosto da nova geração.

Quando perguntada se é hora do retorno dos grupos femininos em entrevista por vídeo ao Estadão, Stella responde com certeza: “Acho que é hora, definitivamente”. Ela diz ter consciência de que, recentemente, outros girl groups surgiram, mas acredita ser o momento para um grupo que cante para os quatro cantos do planeta.

“É uma coisa que estimula a união. Se você conhece alguém que gosta do mesmo grupo que você, é como se vocês já fossem amigos”, comenta. E foi exatamente esse sentimento de amizade e gosto pela música que uniu as três.

Diferente de bandas formadas a partir de competições, por exemplo, elas alimentam uma conexão desde a infância. Aos 5 anos, Stella se mudou de Moçambique para o Reino Unido. Lá, conheceu Renée em uma escola em Londres.

As duas descobriram um amor por cantar em comum com Jorja, que morava em Hertfordshire, através das mídias sociais. Jorja nasceu na Alemanha, mas foi criada na Inglaterra.

É Jorja quem explica o motivo para que as integrantes tenham escolhido o R&B como gênero principal para os seus trabalhos: todas cresceram rodeadas pelo estilo. “Nossas mães tocavam R&B para nós. É nosso gênero favorito, um dos melhores. Somos realmente conectadas por ele”, diz.

Traçando um caminho pavimentado por Mariah Carey, Brandy Norwood e Whitney Houston e mantido por Frank Ocean e Sza, as jovens conquistaram o apoio e confiança de nomes da nova e antiga geração.

Neste mês, elas lançaram um remix para Hide & Seek, música do maior rapper britânico da atualidade, Stormzy. A oportunidade veio após uma resposta do rapper no Twitter para um vídeo em que as integrantes diziam que uma parceria com ele seria o maior sonho do grupo. “Pronto quando vocês estiverem, garotas”, escreveu o músico.

Além dele, personalidades como JoJo, Sza, Missy Elliott e até Kelly Rowland, ex-integrante do Destiny’s Child, já demonstraram apoio ao trabalho do Flo. Após Cardboard Box se tornar a maior faixa de estreia de um grupo em mais de uma década, acumulando 40 milhões de reproduções, o grupo venceu um Brit Awards em 2023.

A premiação mais reconhecida da música britânica ocorre apenas em fevereiro, mas Renée, Jorja e Stella já foram coroadas como Estrelas em Ascensão. Mesmo sem um disco de estreia – elas lançaram apenas um EP com cinco faixas, The Lead – as três se tornaram o primeiro grupo a receber o prêmio na categoria.

Ao serem perguntadas se existe algo que ainda não conquistaram, é Renée quem responde: “Uma faixa número um”. “Acho que é a nossa próxima meta. Espero que consigamos atingi-la neste ano”, diz.

As três se animam com a possibilidade de atingirem o topo das paradas no Brasil e não descartam uma vinda ao País. “Nós adoraríamos visitar o Brasil, seria insano”, comenta Jorja.