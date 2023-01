Miley Cyrus continua colhendo frutos de Flowers, single lançado no início de janeiro. A música está quebrando recordes e não largou a primeira posição do ranking global do Spotify.

Nesta quinta, 25, o chart data anunciou que a música se tornou oficialmente a mais rápida a ultrapassar 200 milhões de streams na história do Spotify. Além disso, o hit ocupa o topo da Billboard HOT 100, parada musical referência em todo o mundo.

Flowers, assim como BZRP Music Sessions, Vol. 53, é composta por indiretas. Isso porque enquanto a canção de Shakira é direcionada ao ex- marido Gerard Piqué, a canção de Cyrus está cheia de recados ao seu ex-marido, o ator Liam Hemsworth.