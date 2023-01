O Foo Fighters é o primeiro headliner confirmado do festival The Town 2023. O anúncio foi feito nesta quinta (12) à noite. Eles tocam no palco Skyline, espaço principal do evento, no dia 9 de setembro.

Também foi anunciado nesta quinta o show de Ludmilla no palco Skyline, no dia 7 de setembro. Além disso, ela foi confirmada para o Palco Mundo do Rock in Rio 2024.

O Festival The Town vai ocorrer nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, Zona Sul de São Paulo. Ainda não há informação sobre ingressos. O festival é produzido pelos mesmos organizadores do Rock in Rio e tem gerado grande expectativa.

O Foo Fighters era headliner do Lollapalooza 2022, mas o baterista Taylor Hawkins morreu na véspera do show, na Colômbia.

Recentemente, a banda anunciou sua volta aos palcos sem o músico – o primeiro show acontece no festival Boston Calling, nos EUA em 26 de maio.