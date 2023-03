O jornalista Fred foi o eliminado desta terça-feira, 21, no BBB 23. Ele disputava o décimo paredão contra Domitila Barros e Gabriel Santana, mas foi o escolhido do público com 50,23% dos votos. O brother foi direto para a Casa do Reencontro, onde se uniu aos demais eliminados da edição para disputar pelo retorno ao programa. No entanto, logo de início, desistiu da possibilidade de retornar à casa. Ao informe do apresentador Tadeu Schmidt de que se alguém quisesse desistir, o momento era aquele, Fred pede para ir embora de imediato.

“Eu quero desistir. Tudo o que eu tinha para mostrar, eu mostrei. Prefiro ter essa lembrança do Big Brother. Vou amar acompanhar essa dinâmica, mas na minha casa, com a minha família”. Todos os outros ex-participantes escolheram ficar e dois serão escolhidos pelo público para retornar nesta quinta-feira, 23.

O discurso de eliminação de Tadeu Schmidt para Fred focou no duelo entre o eliminado e Domitila Barros. O terceiro integrante do Paredão foi descartado da disputa logo nos primeiros minutos. “Gabriel, você não vai se importar se eu disser que esse Paredão é Fred versus Domitila. Relaxa aí e assiste ao confronto final desse duelo”, disse.

A rivalidade entre os dois participantes e o protagonismo de ambos durante o reality foi elogiado, mas Schmidt também avaliou necessidade de continuar jogando apesar dos golpes do jogo.

“Quer se esconder? Está feliz com o Top 10? Parabéns, é só isso que você vai ter. Quer vencer? Faça por onde, faça por onde e aguente o tranco. Não dá para fraquejar a cada golpe e vocês todos vão receber novos golpes. Agora, quer marcar essa edição, aí precisa de algo mais. E Fred e Domitila não passaram em branco”, afirmou.

Tadeu Schmidt logo destacou a diferença mínima na votação dos concorrentes, arrematando a decisão final. “E aí, teremos alguém que sai dizendo “que tristeza” ou alguém que sai dizendo “good vibes”? Qual é o agradecimento da noite: “gratiluz” ou “obrigado, brasólio”? Quem sai hoje é você, Fred”.

Fred entrou três anos após sua ex-namorada, Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Por esse motivo, ele foi apelidado de “Boco Roso” nas redes sociais. A influenciadora chegou a apoiar o jornalista diversas vezes, o que gerou críticas no Twitter.

Na segunda, 20, Bianca rebateu os haters por apoiar a permanência do ex-namorado, com quem tem um filho, Cris. “Também não concordo com alguns posicionamentos dele no jogo, mas, quando eu sou parceira de alguém, eu não largo. Mesmo que a galera taque hate (sic), só estou fazendo a minha parte”, escreveu.

Rivalidade

Fred protagonizou uma das maiores rivalidades da edição com Ricardo. Os dois entraram como dupla, mas romperam após discordâncias do biomédico sobre as estratégias do jornalista. Eles chegaram a protagonizar uma briga acalorada com xingamentos mútuos após a formação do Paredão que eliminou Key Alves.

Recentemente, o jornalista havia revelado que “perdeu o gás” com o BBB após a saída de Larissa, com quem mantinha relação na casa. “Eu estou feliz [com a ida ao Paredão]. É óbvio que joguei o Bate e Volta para ganhar, mas estou muito tranquilo. Eu queria esse Paredão desde a hora que a Lari saiu”, revelou após a formação da berlinda no último domingo, dia 19.