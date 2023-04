Daniel Sorrentino

Dentro de uma caixa escura, um espectador por vez assiste a histórias curtas, de cerca de dois minutos, representadas por mini bonecos. É teatro genuinamente brasileiro, o “lambe-lambe”, linguagem presente na mostra AnimaRua do Fringe.

A programação da mostra ainda contempla teatro de formas animadas, oficinas práticas de mulheres bonequeiras, com enfoque no corpo e interação com o público na ocupação de espaços públicos.

A AnimaRua reúne 16 espetáculos, um deles internacional, vindo da Argentina. Trata-se de “El Niño Fantasma”, do grupo Alquimia Títeres, que conta a história de um menino fantasma que quer brincar de gangorra, mas, ao se aproximar das pessoas, só consegue assustá-las.

A mostra começou no dia 30 de março e segue até o dia 5 de abril. As apresentações ocupam diversos espaços públicos, entre os quais a Praça Generoso Marques, a Praça Osório, o Bondinho da XV, o Cavalo Babão e Praça Santos Andrade, e acontecem no formato “pague quanto vale”.

A programação completa do Festival de Curitiba pode ser conferida no site oficial do evento.

Por que lambe-lambe?

A encenação do teatro lambe-lambe conta com minibonecos, sonoplastia e cenário – tudo que um espetáculo padrão possui, com a diferença de ser uma experiência exclusiva. Apenas um espectador por vez assiste às encenações. Por isso, filas se formam para acompanhar a programação.

Em 1989, a inovação foi mostrada em um festival internacional e reconhecida como uma linguagem única nascida no Brasil. A coordenadora da mostra, Inecê Gomes, que também integra a Trágica Companhia de Arte, estava lá . “Vi o nascimento desta linguagem. A mostra é uma maneira de difundir essa arte que é genuinamente brasileira”.

A origem do nome se deve aos fotógrafos de rua que usavam saliva para revelar fotos — por isso, os profissionais ficaram conhecidos como fotógrafos lambe-lambe. As fotos eram feitas em caixas parecidas com as do teatro lambe-lambe.