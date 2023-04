A Fundação Cultural de Curitiba inicia nesta semana uma série de espetáculos teatrais e circenses no Teatro do Memorial de Curitiba, dirigida a alunos da rede municipal de ensino. Serão apresentadas seis montagens aprovadas no edital 116/2022 (Fomento e Difusão em Artes Cênicas), como contrapartida social dos projetos contemplados com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

A primeira apresentação será nesta quarta-feira (26/4), às 9h30 e 14h30, com o espetáculo “Circo Irmãos Queirolo no Teatro”, da tradicional trupe circense de Curitiba. A família Queirolo, que encanta o público há várias gerações, fará um espetáculo bem animado e interativo.

Em 50 minutos de espetáculo, os artistas da companhia farão diversas brincadeiras com a plateia. O roteiro começa com os palhaços Chic-Chiquinho, Chiquito e Piri (Os Pitos), prossegue com números de malabarismo e mágica, depois com várias brincadeiras, encerrando com uma pequena palestra sobre a história do circo no Brasil e a contribuição da família Queirolo para a preservação da arte circense.

A mesma peça será encenada em mais quatro sessões, quinta (27/4) e sexta-feira (28/4).

O cronograma prevê novas apresentações nos meses de maio, junho, setembro e outubro, com as peças Escola dos Palhaços, Alice no País das Maravilhas, Norman – Comedor de Livros no Memorial, Clown Kids e Crianças Selvagens. Cada sessão terá aproximadamente 150 crianças, de acordo com a capacidade de público do teatro.

Serviço: apresentações teatrais para a rede municipal de ensino

Datas e horários: de quarta (26/4) a sexta (28/4), às 9h30 e 14h30

Local: Memorial de Curitiba (R. Claudino dos Santos, 79, São Francisco)

Público dirigido