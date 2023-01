(Divulgação)

Criada em 5 de janeiro de 1973, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) completa 50 anos nesta quinta-feira. O órgão de política cultural da capital paranaense é responsável por cuidar e gerenciar 66 espaços, desde pequenos anfiteatros até complexos culturais como o Memorial Paranista, o Solar do Barão com Gibiteca, Museu da Gravura e da Fotografia, a Cinemateca, o Cine Passeio, o Portão Cultural, o Teatro da Vila e vários outros.

Outra grande atribuição da Fundação Cultural de Curitiba é o fomento à produção cultural, com apoio direto à classe artística, por meio de editais de recursos para projetos culturais. Por ano, a FCC atende a mais de mil pessoas da área como artistas, produtores, gestores, técnicos, administradores, e outros profissionais que integram a cadeia da economia criativa cultural da cidade.

Em cinco décadas de existência, a Fundação Cultural de Curitiba fez isso e muito mais para promover a cultura, valorizar a arte, apoiar os artistas, preservar a memória e afirmar a identidade curitibana. Olhar para trás é ver uma rica trajetória de realizações”, afirma a presidente da FCC, Ana Cristina de Castro

A Fundação Cultural nasceu a partir da transformação de um paiol de pólvoras em teatro. A estrutura cresceu e ao longo dos anos a FCC concedeu incontáveis projetos e programas, criou orquestras, produziu grandes eventos e espetáculos, sustentou uma programação permanente em todas as áreas artísticas.

Hoje, a Fundação Cultural de Curitiba possui múltiplos espaços culturais que atendem a população, recebem o público e são referenciais para as diferentes linguagens artísticas.

Cine Passeio, Teatro da Vila e Memorial Paranista

Nos últimos três anos, a Fundação Cultural de Curitiba consolidou a sua condição de promotora da cultura curitibana, mas com grande atenção à descentralização das ações culturais. Nesse período as atividades nas regionais se intensificaram e caminharam no sentido de uma organização mais democrática e transparente, com editais de chamamento para professores e orientadores de cursos, conforme as demandas da comunidade.

Também foi nesse período que a Fundação Cultural de Curitiba voltou a crescer e abriu para o público novas unidades: Cine Passeio, Escola de Patrimônio (em parceria com a Universidade Federal Tecnológica do Paraná e École de Chaillot/França), Memorial Paranista em homenagem ao escultor João Turin, Coreto Digital do Passeio Público e o Teatro da Vila, um cineteatro com equipamentos de última geração localizado na Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na CIC.

Entre as principais produções do período, além da Oficina de Música, que chega à sua 40ª edição agora em janeiro, estão os espetáculos do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais, que todos os anos encerra com grande esplendor a programação cultural da cidade.

A Cultura na década da pandemia



Também foi a década do maior desafio para os gestores culturais e artistas, a pandemia de covid-19, que durante dois anos praticamente paralisou as atividades presenciais. Para garantir o isolamento social da sociedade e evitar o contágio da doença, a Fundação Cultural garantiu o apoio à classe lançando editais com recursos próprios, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do governo federal (Lei Aldir Blanc). E também lançou o programa FCC Digital, que proporcionou ao público possibilidades de usufruir de programações e atividades on-line.

Nesse período de pandemia, a Fundação Cultural de Curitiba liberou cerca de R$ 33 milhões em editais de projetos para a classe artística da cidade, uma das mais afetadas pela paralisação das atividades. Desse total, R$ 21 milhões foram recursos próprios do município. Com esse aporte, foram atendidos cerca de dois mil projetos de fomento cultural.

Antes da FCC

A Casa da Memória guarda os tesouros da nossa cultura de décadas e séculos passados. Pouco antes da criação da FCC, a cultura institucionalizada era assunto do Departamento de Relações Públicas e Promoções da Prefeitura. Com a implementação do Plano Diretor de 1966, o tema ganhou outro status e passou a ser um dos pilares das transformações urbanas que a cidade viria a vivenciar.

Neste momento cresceu a preocupação com a preservação da arquitetura do passado e criou-se o Setor Histórico. A relação do cidadão com o espaço urbano também era assunto posto em reflexão, o que deu origem ao Calçadão da Rua das Flores. E, numa iniciativa de revigorar a cultura curitibana, teve-se a ideia de transformar em teatro de arena um antigo paiol de pólvora. O Teatro do Paiol é inaugurado em 27 de dezembro de 1971, com o lendário show de Vinícius de Moraes, Toquinho, Marília Medalha e Trio Mocotó.

Da pólvora ao palco digital, realizações da FCC em cinco décadas



1973 – 1982

· Criação da FCC em 5 de janeiro de 1973

· Palacete Wolf e Casa Romário Martins são as primeiras unidades da FCC

· Inauguração da Casa Romário Martins (13/12/1973)

· Inauguração do Centro de Criatividade de Curitiba (14/12/1973)

· Realização da Pintura Infantil na Rua das Flores

· Inauguração do Bondinho da Rua das Flores

· Criação da Camerata Antiqua de Curitiba (janeiro de 1974)

· Lançamento do primeiro número dos Boletins Informativos da Casa Romário Martins, “Desembrulhando as Balas Zequinha”, de Valêncio Xavier. Coordenação de Rafael Greca (agosto de 1974)

· Inauguração do Palacete Wolf como sede da FCC (16/03/1975)

· Inauguração do Museu Guido Viaro (19/03/1975)

· Criação da Cinemateca do Museu Guido Viaro (23/04/1975)

· Carnaval de Rua de 1974 e 1976 teve o mestre Cartola como jurado no quesito samba-enredo.

· Inauguração do Ateliê de Conservação e Restauração (1977)

· Realização da primeira edição da Mostra da Gravura (1978)

· Inauguração da Livraria Dario Vellozo (final da década de 70)

· Criação da Orquestra Harmônicas de Curitiba (1979)

· Início do programa Circo da Cidade (1980)

· Restauro e ocupação cultural do Solar do Barão (1980-1983)

· Inauguração da Casa da Gravura (primeira unidade inaugurada dentro do Solar do Barão), em 6 de novembro de 1980, durante a III Mostra Anual da Gravura Cidade de Curitiba

· Inauguração da Casa da Memória (12 de maio de 1981)

· Inauguração do Museu de Arte Sacra (12 de maio de 1981)

· Criação do Conjunto Renascentista de Curitiba (maio de 1981)

· Criação do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba (1982)

· Projeto Fotógrafos Pioneiros do Paraná (1982)

· Inauguração da Gibiteca de Curitiba (1982)

· Criação da Banda Lyra Curitibana (1982)



1983 – 1992

· Realização da primeira Oficina de Música de Curitiba (de 3 a 15 de janeiro de 1983)

· Instituição do Plano de Ação Cultural Municipal oficializado pela Lei nº 6438 de 14/11/1983

· Aquisição de três novas lonas para o programa Circo da Cidade (1983 a 1987)

· Inauguração do Cine Ritz (13 de março de 1985)

· Inauguração do Cine Luz (14 de agosto de 1985)

· Início do programa Cinema para Todos (1985)

· Instalação do Circo da Constituinte na Praça Santos Andrade (14 de março de 1987)

· Inauguração do Centro Cultural Portão e do Museu Municipal de Arte (5 de maio de 1988)

· Inauguração do Cine Guarani no Centro Cultural Portão (outubro de 1988)

· Inauguração do Museu da Gravura Cidade de Curitiba (16 de fevereiro de 1989)

· Inauguração da Pedreira Paulo Leminski (24 de agosto de 1989)

· Inauguração da Casa Culpi como Memorial da Imigração Italiana (1º de abril de 1990)

· Show de Gilberto Gil, Paralamas do Sucesso e a banda jamaicana The Wailers, na abertura do “Espaço Cultural Paulo Leminski” (30 de setembro de 1990)

· Início do Projeto Perhappiness, em homenagem ao Poeta Paulo Leminski (agosto de 1989)

· Promulgação da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (13 de novembro de 1991)

· Inauguração do Teatro Novelas Curitibanas (3 de novembro de 1992)

· Criação do Conservatório de MPB (1992)

· Criação da Orquestra do Conservatório de MPB (1992)

· Inauguração da Ópera de Arame, com a primeira edição do Festival de Teatro de Curitiba (em 18 de março de 1992)

· Primeira Bienal Internacional de Quadrinhos (1992)

1993-2002

· Concerto de comemoração dos 300 anos de Curitiba, com o tenor José Carreras, na Pedreira Paulo Leminski (4 de abril de 1993)

· Inauguração do Solar dos Guimarães como sede do Conservatório de MPB (7 de outubro de 1993)

· Criação do Coral Brasileirinho e do Vocal Brasileirão (1993)

· Regulamentação e implantação de Lei Municipal de Incentivo à Cultura (1993)

· Primeira edição do Natal de Luz (1993), várias atrações e destaque para o presépio com figuras em tamanho natural montado nas escadarias da UFPR

· Início do projeto Linhas do Conhecimento (1994)

· Shows de Roberto Carlos, Paul McCartney e Caetano Veloso na Pedreira Paulo Leminski (1994 e 1995)

· Inauguração do Memorial Ucraniano (26 de outubro de 1995)

· Inauguração da primeira Rua da Cidadania (Boqueirão) e início das atividades dos núcleos regionais da FCC (1995)

· Concertos da Camerata em Washington – Estados Unidos (1996)

· Inauguração do Memorial de Curitiba (15 de agosto de 1996)

· I Bienal Internacional de Fotografia de Curitiba (agosto de 1996)

· Programa Curitiba Abraça o Paraná, com a Camerata Antiqua de Curitiba (1997)

· Criação do Programa Rede Sol (1997)

· Inauguração do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (agosto de 1998)

· Inauguração da atual sede da Cinemateca de Curitiba (22 de abril de 1998)

· Inauguração do Teatro Cleon Jacques, com a produção “Alice Através do Espelho” (1998)

· Realização da 12ª e última edição da Mostra da Gravura (1999/2000)

· Inauguração do Farol da Memória, complexo formado pela Casa da Memória e sede da Diretoria do Patrimônio Cultural da Fundação Cultural de Curitiba (2000)

· Participação de Curitiba nas comemorações dos 500 Anos do Brasil

· Instituição do Fundo Municipal da Cultura pela Lei Complementar nº 15 (2000)

2003-2012

· Criação do Instituto Curitiba de Arte e Cultura – ICAC, pelo decreto 11.107/2003

· Inauguração da Capela Santa Maria – Espaço Cultural (janeiro de 2008, durante a 27ª Oficina de Música)

· Curitiba recebe o título de Capital Americana da Cultura, atribuído pela OEA, Unesco e Rede Europeia de Capitais Culturais (2003)

· Lançamento dos programas “Cinema nos Bairros” e “Cinema a 1 Real” (2005)

· Reforma do Cine Luz (2005)

· Fechamento do Cine Ritz (2005)

· Realização da I Conferência Municipal de Cultura (2005)

· Transferência da sede administrativa da FCC para o Moinho Rebouças (2006)

· Palacete Wolf recebe a coordenação de Literatura, Livraria Dario Vellozo (2006)

· Inauguração da primeira Casa da Leitura – Manoel Carlos Karam (2006)

· Criação do programa Curitiba Lê

· Realização das Correntes Culturais, em parceria com o Sesi-PR, a Fecomércio-PR e Sesc-PR (de 2010 a 2016)

· A Gibiteca trouxe pela primeira vez ao Brasil a exposição “Simplesmente Quino” (2006)

· Realização da primeira Gibicon, a Convenção Internacional dos Quadrinhos de Curitiba (2012)

· Viradas e Correntes Culturais (2009-2013)

2013-2022

· Criação das Tubotecas, bibliotecas localizadas nas estações-tubo do transporte coletivo (2013)

· Participação da FCC nos eventos da Copa do Mundo de Futebol, realizada no Brasil em 2014, tendo Curitiba como um de suas sedes.

· Transformação da Gibicon em Bienal Internacional de Quadrinhos (2016)

· Promulgação da Lei Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural (2016)

· 1ª edição do Natal de Curitiba Luz dos Pinhais (2017)

· Lançamento do Projeto Rosto da Cidade (2018)

· Lançamento do programa Paiol Digital, em parceria com a Agência Curitiba de Inovação (2018)

· Inauguração do Cine Passeio (março de 2019)

· Inauguração da exposição Curitiba Tempo e Memória, no Memorial de Curitiba (março de 2019)

· Programa FCC Digital, implantado logo no início da pandemia de covid-19 (abril de 2020)

· Lançamento de editais de apoio aos artistas durante a pandemia de covid-19 (2020)

· Lançamento do Curitiba Lê Digital no app Curitiba (2020)

· Lançamento da plataforma digital do acervo geral da FCC no Sistema Pergamum (abril de 2020)

· Realização da 6ª Conferência Municipal de Cultura, na modalidade virtual (2021)

· Inauguração do Coreto Digital (junho de 2020)

· Inauguração da Escola de Patrimônio (2020)

· Inauguração do Memorial Paranista (maio de 2021)

· Inauguração do Teatro da Vila (novembro de 2021)