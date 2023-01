(Foto: Cido Marques/FCC)

A Fundação Cultural de Curitiba (FCC), fará uma série especial de atividades e oficinas de férias para crianças e adolescentes se divertirem e aprenderem bastante sobre a arte e cultura da cidade. A iniciativa, chamada Férias em Ação, será realizada na semana de 24 a 27 de janeiro (terça a sexta-feira), dentro do projeto Ação Educativa.

Serão quatro oficinas em dois espaços importantes para a cultura e história de Curitiba: o Solar do Barão, no centro, e o Museu Municipal de Arte (MuMa), no Portão Cultural, próximo ao terminal do Portão. Todas as atividades são gratuitas e ocorrem das 14h30 às 16h30. As inscrições estão aberta no Guia Curitiba.

O Mistério do Serro Azul

A primeira oficina, chamada O Mistério do Serro Azul, será realizada na terça-feira (24/1) no Solar do Barão, e tem como tema os antigos moradores do local: Idelfonso e Maria Correia, o Barão e Baronesa do Serro Azul.

Os alunos irão participar de uma contação de histórias sobre o Barão e da Baronesa, e irão investigar, a partir de fontes históricas, sobre alguns personagens relacionados com a história do Solar. Além disso, também irão criar rótulos de erva-mate, planta da qual os Correia eram produtores, a partir de materiais reciclados.

No dia seguinte, quarta-feira (25/1), a oficina Mosaico no bosque fará uma introdução a arte em mosaico. Como prática, os presentes poderão criar uma arte nesse estilo usando material reciclado. A atividade será no espaço do Portão Cultural.

Já na quinta-feira (26/1), será montado um pequeno Laboratório de fotografia, a terceira oficina, novamente no Solar do Barão. Nela, os alunos terão uma introdução à história da fotografia e ao seu desenvolvimento tecnológico ao longo do tempo. Como atividade prática, criarão, a partir de rolos de papel, pequenas câmeras estilo pinhole.

Finalmente, na sexta-feira (27/1), a oficina Escultura: relevos e espaços, no Portão Cultural, fará uma introdução à escultura, seguida de uma produção de esculturas de argila pelos presentes.

Serviço:

Dia 24 (terça-feira) – 14h30 às 16h30

Oficina I – O Mistério do Serro Azul

Local: Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: 6 a 12 anos

Grátis

Dia 25 (quarta-feira) – 14h30 às 16h30

Oficina II – Mosaico no bosque

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: 6 a 12 anos

Grátis

Dia 26 (quinta-feira) – 14h30 às 16h30

Oficina III – Laboratório de fotografia

Local: Solar do Barão (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Classificação: 6 a 12 anos

Grátis

Dia 27 (sexta-feira) – 14h30 às 16h30

Oficina IV – Escultura: Relevos e espaços

Local: Museu Municipal de Arte – MuMA (Portão Cultural, Avenida República Argentina, 3430 – Portão)

Classificação: 6 a 12 anos

Grátis