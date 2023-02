O ex-participante da Casa de Vidro Gabrie, foi o segundo eliminado do “Big Brother Brasil 23”, na noite desta terça-feira, 31. O modelo recebeu 53,3% dos votos. O eliminado concorria com Domitila, que recebeu 46,09% dos votos e Cezar Black, que teve apenas 0,61%. Gabriel havia sido indicado para a berlinda por meio do contragolpe de Cezar, que foi indicado pelo líder, Cara de Sapato.

Gabriel saiu do ‘BBB 23’ após se envolver em diversas polêmicas dentro da casa. O ex-brother viveu um breve relacionamento com Bruna Griphao no confinamento. O envolvimento, no entanto, foi apontado como tóxico pelos telespectadores, já que o ex-pipoca teve diversas atitudes agressivas com a sister. Com a repercussão, o apresentador Tadeu Schmidt precisou intervir e mandar um alerta para os dois “antes que fosse tarde demais”.

Desde então, o casal se afastou e o modelo protagonizou diversos atritos com seus colegas de confinamento, como Fred Nicácio, Larissa, Domitila, entre outros.