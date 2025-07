Gustavo Takizawa e a série Homo Mortuus. Foto: Divulgação

No dia 1° de julho, terça-feira, acontece a exposição de um conjunto de obras inspiradas na oficina de marcenaria, da medicina e na floresta amazônica. Os artistas David Tessler, Gustavo Takizawa e Siã Kaya compartilham sua arte na SOMA Galeria com esculturas, pinturas e objetos de design dialogam com técnica, ancestralidade e expressão pessoal.

Gustavo Takizawa faz sua estreia com uma série de esculturas em madeira compensada que transitam entre a representação da fauna e a anatomia humana. As obras evidenciam sua passagem pela medicina e também um movimento de reconexão com a própria saúde mental, onde a arte surge como processo de cura e reinvenção. As peças em exposição fazem parte de três fases distintas: os “Grandes Felinos”, que marcam o início de sua produção artística, “Galgos” e uma nova série que explora formas do corpo humano “Homo Mortuus”. Ambas carregam a potência e a delicadeza de quem se comove com a vida.

Já David Tessler traz à galeria um conjunto de 12 peças — entre luminárias e objetos utilitários — que integram as coleções Faro e Ilha. As obras, produzidas em madeira de demolição e aço inox, foram destaque na MADE, uma das principais vitrines do design autoral no Brasil. Com olhar técnico e acabamento manual refinado, o artista valoriza a autenticidade dos materiais e sua origem: a imbuia, madeira nativa do Paraná e de Santa Catarina, ganha novos contornos, mantendo cor, textura e história.

Siã Kaya, do povo Huni Kuin, participa pela primeira vez de uma exposição em Curitiba. Suas pinturas são descritas como extensões dos rezos Huni Meka e da medicina Nixi Pae (ayahuasca), transmitidos por gerações. Em cores intensas e traços narrativos, ele apresenta quatro telas que revelam visões espirituais de sua cultura, como a origem do cipó sagrado e os cantos de cura. Mais que obras, são manifestações vivas de um conhecimento ancestral que resiste ao tempo e ao apagamento. A renda da venda das telas será destinada à construção da casa de sua mãe, em território preservado pelos Huni Kuin.

Sobre os artistas

David Tessler, 30 anos, é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e técnico em mecânica pelo CEFET (atual UTFPR). Aprimorou seu ofício na madeira ao lado do mestre Morito Ebine, referência em marcenaria artesanal no Brasil. Dedica-se à criação de mobiliário autoral, objetos e luminárias em madeira maciça, proveniente de demolição, e aço inox. Com olhar preciso, acabamento manual e valorização da matéria prima, suas obras combinam rigor construtivo, técnicas artesanais e fluidez estética, resultando em peças elegantes e minimalistas.

Siã Kaya Huni Kuin, 22 anos, nasceu na aldeia Boa Vista, no Acre, e é neto de Ibã Sales, líder do coletivo MAHKU (Movimento dos Artistas Huni Kuin), que ganhou grande visibilidade através de suas participações no MASP e na Bienal de Veneza. É artista plástico, rezador, músico e artesão. Traduz os cantos sagrados do povo Huni Kuin em pinturas figurativas como forma de preservar e difundir sua cultura ancestral.

Gustavo Takizawa, 28 anos, nasceu em Curitiba e formou-se em Medicina pela Universidade Positivo. Migrou para a arte como forma de reencontro pessoal e superação. Suas esculturas em madeira compensada revelam padrões morfológicos, abordam a natureza e o corpo humano, mas, sobretudo, promovem um ponto de fuga – uma forma de se perder para experienciar um pouco de paz.

Serviço:

Exposição “Design, Pintura e Escultura”

Local: Soma People & Culture (Rua José Bernardino Bormann, 730, Batel, Curitiba-PR)

Período: de 1 a 26 de julho de 2025

Horário: das 14h às 19h, de terça a sexta-feira

Entrada gratuita