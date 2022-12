Foto: Cassiano Rosário

O grupo Garibaldis e Sacis fez um ensaio geral de pré-Carnaval aberto ao público neste domingo (11), nas ruínas do São Francisco, em Curitiba. O ensaio estava marcado de véspera e dependia das condições climáticas para definição de local.























Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

Foto: Cassiano Rosário

“Em caso de tempo bom estaremos na Praça João Cândido / Ruínas. Se São Pedro decidir desabar água, estaremos no Maricas Bar”, dizia postagem do grupo no Instagram, datada deste sábado (10). “A Copa acabou pra gente mas o nosso pré-Carnaval já tá aí pra não nos deixar entristecer”.