Reprodução

No Dia Mundial da Voz, celebrado neste 16 de abril, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) divulgou um novo ranking das canções brasileiras mais gravadas em todos os tempos.

No topo da lista surge novamente a música Garota de Ipanema, Tom Jobim e Vinicius de Moraes,que volta a ocupar a primeira posição no ranking do Ecad, mantendo-se como a canção brasileira mais gravada de todos os tempos. A clássica música, que pode ser ouvida por diversas partes do mundo e em inúmeras produções audiovisuais, já tinha sido classificada em primeiro lugar na edição passada do levantamento.

Na sequência, surgem Aquarela do Brasil, de autoria de Ary Barroso, e Carinhoso, composta por Pixinguinha e Braguinha, que empataram na classificação, ficando em segundo. Em terceiro lugar vem Asa Branca, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga.

Existe uma alternância de posições de uma pesquisa para outra, o que é explicado pelo Ecad. Segundo o órgão, isso ocorre a partir do cadastro de novas gravações de músicas nas associações (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC) que administram o Ecad. Compositores, artistas e demais titulares se filiam a uma delas e atualizam os seus cadastros com as novas composições e gravações. São esses dados que formam o banco de dados do Ecad, um dos maiores da América Latina.

Veja a seguir o ranking das músicas brasileiras mais gravadas de todos os tempos:

1 – Garota de Ipanema (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) – 442 gravações

2 – Aquarela do Brasil (Ary Barroso) e Carinhoso (Braguinha/Pixinguinha) – 430 gravações

3 – Asa Branca (Humberto Teixeira/Gonzagão) – 382 gravações

4 – Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá/Antonio Maria) – 337 gravações

5 – Eu Sei Que Vou Te Amar (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) – 279 gravações

6 – Corcovado e Wave (Tom Jobim) – 261 gravações

7 – Chega de saudade (Tom Jobim/Vinicius de Moraes) – 257 gravações

8 – Desafinado (Tom Jobim/Newton Mendonça) – 245 gravações

9 – As Rosas Não Falam (Cartola) – 235 gravações

10 – Está Tudo Bem (Jessé Aguiar) – 220 gravações