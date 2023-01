Gilberto Spaceh/Divulgação

A maior lenda do punk rock nacional, o Garotos Podres retorna a Curitiba no dia 26 de março, domingo, como atração principal de mais uma edição do tradicional festival Desgraça Pouca é Bobagem. A apresentação acontece no palco do Basement Cultural, e os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA CLICANDO AQUI