Foto: Cauby Ross

O gastrobar Wit traz mais de 20 atrações para Curitiba entre os dias 1 e 5 de julho. Os estilos musicais variam desde samba até sertanejo e na gastronomia o local propõe sua tradicional feijoada aos sábados e um cardápio diverso com comida de boteco, petiscos, pratos da cozinha internacional e sushi bar.

O mês de julho chega no Wit com intensa programação. Destaque das noites curitibanas no Alto da XV, o gastrobar traz nesta semana mais de 20 atrações, abrindo sempre de terça-feira a sábado, com estilos que vão do pagode ao samba e sertanejo. Na gastronomia, a casa tem sua consagrada feijoada no almoço de sábado, além de cardápio com comida de boteco, petiscos, pratos da cozinha internacional e sushi bar.

Para iniciar o mês em alta rotação, a Roda de Samba do Wit, na terça-feira (1/7), traz uma edição especial com o tema De Férias no Pagode. São três shows para embalar a pista. Cawana Silva abre a noite no formato acústico. Depois, entram em cena a banda Me Chama Que Eu Vou e, na sequência, a cantora Jully Colucci e o grupo R@paziada. Nos repertórios, sons que vão desde Mart’nália até Zeca Pagodinho e Dudu Nobre.

Quarta-feira (2/7) é dia da Resenha dos Artistas do Wit. O DJ Gabz abre a pista com pop e eletrônico, seguido pelo cantor Adrian Reis (acústico). Após este aquecimento, a dupla Laureen & Zanetti convidam diversos nomes conhecidos do sertanejo de Curitiba para dividir o palco. São eles Rafa Maya, Ali & Rhuan, Laís Duarte, Dan Zenon, Theo & Luka e Gilli Costa. O repertório vai das raízes sertanejas até sucessos atuais, num percurso que tem desde Zezé di Camargo & Luciano até Zé Neto & Cristiano.

Quinta Pode é a festa de quinta-feira (3/7) no Wit, que começa com Edu Ferraz cantando de Naiara Azevedo até Israel & Rodolffo. O pagode dá o tom em seguida. As bandas Eu Gosto Assim e Suburbanos apresentam de Menos é Mais a Ferrugem. Entre as apresentações, o DJ Kanik toca pop e eletrônico.

Na sexta-feira (4/7), acontece a festa Sexta Intensa, com vários estilos animando o público da casa. O DJ Gabz toca eletrônico e pop, sendo seguido por Cawana Silva, que canta desde Chitãozinho & Xororó até Maiara & Maraísa. A noite embala com shows das bandas de pagode Jeito A Mais e Curte Aí, interpretando nomes como Raça Negra e Rodriguinho.

A Feijoada do Wit é servida a partir do meio-dia neste sábado (5/7). O prato típico brasileiro é apresentado no formato buffet com dez acompanhamentos. Na trilha sonora, a banda Lelê On toca de Sorriso Maroto até Art Popular. O valor do almoço com entrada inclusa fica por R$ 39,90 para mulheres e R$ 59,90 para homens.

A noite de sábado tem a festa Sábado Sertanejo, com a edição especial “Los Tequileiros”. Sobem ao palco Bia Azevedo, Laureen & Zanetti e Talles & Murilo. Os três shows celebram a música sertaneja, homenageando ícones como Marília Mendonça, Jorge & Mateus e muitos outros.

Encerrando a semana, o Domingo (6/7) no Wit tem a estreia da festa Pagodezin de Lei. O DJ Mohican começa a noite com hits atuais. Depois, os grupos Alucinasom e Terezo animam a pista com muito pagode.

Wit Bar – Gastrobar que abre de terça-feira a domingo, com shows todas as noites, happy hour e promoções diárias no cardápio e no bar.

Endereço: Rua Itupava, 1163 – Alto da XV, Curitiba – PR

Informações e reservas: (41) 9 9162-1489

Siga: www.instagram.com/witbarcuritiba/

Mais em: www.witbar.com.br