O filme “Gato de Botas 2: O Último Pedido” será exibido nesta terça, dia 10, nos cinemas da Rede UCI em sessões adaptadas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou com deficiências que acarretem hipersensibilidade sensorial. No UCI Estação, a sessão especial será às 14h10, com as aventuras do Gato de Botas, que gastou oito das suas nove vidas e está em busca da Estrela dos Desejos, a única que pode recuperar as vidas perdidas.

Com relação ao ambiente, durante toda a exibição do filme, as salas de cinema contarão com as luzes levemente acesas e o volume de som reduzido. Além disso, não haverá a exibição de trailers ou propagandas comerciais.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.