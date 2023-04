(Divulgação)

Nesta sexta-feira (14/4), às 19h, a Gibiteca de Curitiba promove um debate sobre o futuro da ilustração com os avanços da Inteligência Artificial (IA).

Com a participação de quatro desenhistas profissionais da cidade, o encontro, que antecipa as comemorações do Dia Mundial do Desenhista (15/4), discutirá a criação de ilustrações a partir de comandos tecnológicos. O debate será transmitido pelo canal da Fundação Cultural de Curitiba no YouTube.

Foram convidados o artista e professor Rafa Camargo, o designer e artista digital Jack Holmer, o ilustrador e diretor de arte Antonio Eder e o ilustrador e professor da Gibiteca Marcelo Lopes.

Uso da IA, assunto do momento

O desenvolvimento de instrumentos de IA mais sofisticados, que conseguem criar artes complexas usando bases de dados, é algo que preocupa várias pessoas dentro e fora do meio artístico.

A discussão envolve tanto pontos relacionados ao desemprego e a substituição das pessoas por máquinas (automação), quanto questões morais sobre as bases de dados que as inteligências artificiais utilizam para construir as suas imagens.



Serviço: debate Qual o Futuro da Ilustração?

Data: sexta-feira (14/4), às 19h

Local: Gibiteca de Curitiba (Solar do Barão, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533 – Centro)

Entrada grátis, por ordem de chegada