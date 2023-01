Gessica Kayane, a Gkay, voltou às redes sociais nesta terça-feira, 10, após polêmica com Fábio Porchat no final de 2022. A atriz publicou uma série de Stories no Instagram nos quais mostrava fotos de viagens.

“Depois quero contar sobre algumas experiências que vivi nesses lugares de reconexão que todo mundo precisa ter”, escreveu ela na rede social.

O local parece ser no campo e, nas imagens divulgadas, Gkay apareceu com familiares e até andando a cavalo. Em outros cliques, ela descansava em redes.

Gkay saiu das redes sociais depois de Fábio Porchat, Tatá Werneck e Paulo Vieira fazerem piadas com ela no Melhores do Ano, no Domingão Com Huck, na TV Globo. Ela desabafou no Twitter e recebeu críticas.

“Estou cansada de ser essa piada de m**** para as pessoas, de ser chacota, de ser escória, de ser tratada, sei lá. Cara, só estou em casa, com a minha família assistindo filme e é isso que recebo. Tive que sair da sala para ir chorar no quarto e minha mãe não ver porque não quero estragar o Natal dela”, disse ela na época.

Relembre a polêmica

Durante uma homenagem a Jô Soares, Porchat mencionou a participação de Gkay no Lady Night, de Werneck. Muitos usuários entenderam que ele teria dito que o apresentador preferiu morrer em vez de entrevistá-la.

Em seguida, Gkay disse no Twitter que foi ao banheiro chorar e que a piada estragou seu Natal. O comediante, então, rebateu as críticas dela e do público e explicou a sua versão.

O humorista afirmou que a atriz foi quem estragou o próprio ano dela. Isso devido a um fracasso de crítica de seu filme Um Natal Cheio de Graça, da Netflix, e relatos de que a comediante maltratava funcionários – o youtuber Felipe Castanhari foi uma das pessoas que falou disso publicamente.

“A minha piada dizendo: ‘Ai, que difícil entrevistar a Gkay’, desculpa, não tem nada de humilhante. Não tem nada de agressivo, não tem nada, absolutamente nada. O que tem é o acúmulo de um monte de coisas e ninguém sabia que a Gkay estava neste poço para explodir.”