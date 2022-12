Reprodução

Conto de amigos rivais dirigido por Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin liderou a lista de indicações dos filmes divulgados hoje para disputar o 80º Globo de Ouro: fora oito. O filme metaverso maluco Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ficou em segundo lugar, com seis indicações.

Entre os indicados a melhor ator em drama está Brendan Fraser, que disse que não comparecerá ao Globo depois de dizer que foi apalpado em 2003 por Philip Berk, membro de longa data da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood (HFPA) e ex-presidente da organização.

O Brasil ficou de fora da seleção de melhores longas em língua estrangeira, lista que inclui o alemão Nada de Novo no Front. No Oscar, o candidato que tenta uma vaga para o Brasil é Marte Um.

Séries

Já em televisão, Better Call Saul, The Crown, Ozark, A Casa do Dragão e Ruptura competem como melhor série de drama. Abbott Elementary, O Urso, Hacks, Only Murders in the Building e Wandinha aparecem em comédia ou musical.

A lista foi divulgada pela HFPA e a cerimônia acontece em 10 de janeiro, em Los Angeles, com apresentação do comediante Jerrod Carmichael.

Depois de não ter tido transmissão pela televisão, a cerimônia voltará a ser vista – no Brasil, será pelo canal TNT. Isso porque HFPA foi alvo de investigações no último ano. Em fevereiro de 2021, jornal Los Angeles Times publicou uma reportagem denunciando o que foi chamado de “cultura de corrupção” entre os membros da associação. A matéria apurou conflitos éticos e membros votantes “fantasmas”. Além disso, denunciou que não havia membros negros e que era comum que os membros aceitassem presentes que poderiam favorecer uma ou outra produção na hora da escolha de indicados ou premiados.

Com a onda de protestos – Tom Cruise chegou a devolver os três prêmios que ganhou na carreira (melhor ator por Jerry Maguire e Nascido em 4 de Julho e o de melhor coadjuvante por Magnólia) -, a associação foi obrigada a promover mudanças, incluindo novos membros e anunciando mudanças nas regras

Mesmo assim, diante da desconfiança ainda presente, a transmissão televisionada da cerimônia do Globo de Ouro foi suspensa pela NBC, à medida que emissoras e estúdios pressionavam a organização e anunciavam boicote caso nada fosse feito em prol de melhorias.

Veja a lista completa:

MELHOR FILME – DRAMA

Avatar: O Caminho da Água

Elvis

Os Fabelmans

TÁR

Top Gun: Maverick

MELHOR FILME – COMÉDIA/MUSICAL

Babilônia

Os Banshees de Inisherin

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Triângulo da Tristeza

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Nada de Novo no Front

Argentina, 1985

Close

Decisão de Partir

RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

MELHOR DIREÇÃO

James Cameron, Avatar: O Caminho da Água

Daniel Kwan e Daniel Schienert, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, Os Banshees de Inisherin

Steven Spielberg, Os Fabelmans

MELHOR ATRIZ – DRAMA

Cate Blanchett, TÁR

Olivia Colman, Império da Luz

Viola Davis, A Mulher Rei

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, Os Fabelmans

MELHOR ATOR – DRAMA

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Intersection

MELHOR ATRIZ – COMÉDIA/MUSICAL

Lesley Manville, Srta. Harris Vai a Paris

Margot Robbie, Babilônia

Anya Taylor-Joy, O Menu

Emma Thompson, Boa Sorte Leo Grande

Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

MELHOR ATOR – COMÉDIA/MUSICAL

Diego Calva, Babilônia

Daniel Craig, Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Adam Driver, Ruído Branco

Colin Farrell, Os Banshees de Inisherin

Ralph Fiennes, O Menu

MELHOR ATRIZ COADJUVANTE

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Kerry Condon, Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Dolly de Leon, Triangle Of Sadness

Carey Mulligan, Ela Disse

MELHOR ATOR COADJUVANTE

Brendan Gleeson, Os Banshees de Inisherin

Barry Keoghan, Os Banshees de Inisherin

Brad Pitt, Babilônia

Ke Huy Quan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Eddie Redmayne, O Enfermeiro da Noite

MELHOR TRILHA SONORA

Alexandre Desplat, Pinóquio de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babilônia

John Williams, Os Fabelmans

Carter Burwell, Os Banshees de Inisherin

MELHOR MÚSICA ORIGINAL

“Carolina” – O Lugar Onde Tudo Termina

“Ciao Papa” – Pinocchio por Guillermo del Toro

“Hold My Hand” – Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

“Naatu Naatu” – RRR: Revolta, Rebelião, Revolução

MELHOR ANIMAÇÃO

Red: Crescer é uma Fera

Pinóquio de Guillermo Del Toro

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Inu-Oh

Marcel: The Shell With Shoes On

SÉRIES

MELHOR SÉRIE – DRAMA

Better Call Saul

The Crown

A Casa do Dragão

Ozark

Ruptura

MELHOR ATRIZ – DRAMA

Emma D’Arcy, A Casa do Dragão

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hillary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

MELHOR ATOR – DRAMA

Jeff Bridgers, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Ruptura

MELHOR SÉRIE – COMÉDIA/MUSICAL

Abbott Elementary

O Urso

Hacks

Only Murders in the Building

Wandinha

MELHOR MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Black Bird

Dahmer: Um Canibal Americano

The Dropout

The White Lotus

Pam & Tommy

MELHOR ATRIZ – MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Jessica Chastain, George and Tammy

Julia Garner, Inventando Anna

Lily James, Pam & Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, The Dropout

MELHOR ATOR – MINISSÉRIE, ANTOLOGIA OU TELEFILME

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Em Nome do Céu

Taron Egerton, Black Bird

Evan Peters, Dahmer

Sebastian Stan, Pam & Tommy