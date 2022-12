Reprodução

Antes mesmo de ser oficialmente indicado ao Globo de Ouro de melhor ator em filme dramático por The Whale, Brendan Fraser já havia anunciado que não iria à 80ª cerimônia de entrega de prêmio, marcada para o dia 10 de janeiro, em Los Angeles (EUA). “Não, não quero participar. É por causa da história que tenho com eles. E minha mãe não criou um hipócrita. Você pode me chamar de muitas coisas, mas não disso”, revelou o ator em entrevista à revista GQ.

Em 2018, Fraser declarou que Philip Berk, ex-presidente e membro da Hollywood Foreign Press Association, a organização responsável pelo Globo de Ouro, o apalpou e o assediou em um almoço em 2003 no Beverly Hills Hotel – local onde a cerimônia é realizada anualmente desde o seu surgimento. “Foi como se algo fosse tirado de mim”, disse o ator.

Em The Whale, ainda sem previsão de estreia no Brasil, Fraser interpreta Charlie que, em luto pela morte do namorado, voltou-se para a alimentação exagerada a ponto de engordar mais de 100 quilos. A situação se complica quando ele tenta se reconciliar com sua filha adolescente (Sadie Sink, de Stranger Things), depois que os dois se afastaram por conta de seu relacionamento com outro homem.

Dirigido por Darren Aronofsky, o filme é baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter (que também escreve o roteiro), conta ainda com Hong Chau (Watchmen), Samantha Morton (The Walking Dead) e Ty Simpkins (Jurassic World) no elenco.