A cerimônia do Globo de Ouro 2023 foi uma oportunidade da Hollywood Foreign Press Association (HFPA, ou Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood) tentar resgatar o brilho de outrora. A cerimônia, que aconteceu na noite desta terça-feira, 10, não teve grandes surpresas.

O grande vencedor da noite foi The Fabelmans, que levou para casa o prêmio de Melhor Filme de Drama, e que estreia nesta quinta-feira, 12, nas salas de cinema no Brasil. Steven Spielberg, diretor do filme que trata de uma ficção baseada em sua história, ganhou o Globo de Ouro de Melhor Diretor. Já Os Banshees de Inisherin levou para casa o prêmio de Melhor Musical/Comédia.

Uma das poucas surpresas da noite foi um discurso do presidente ucraniano Volodmir Zelenski em vídeo, que foi apresentado por Sean Penn. “A liberdade de sonhar não é apenas um luxo”, disse o ator. Em sua fala, Zelenski agradeceu às pessoas pelo apoio à luta por liberdade da Ucrânia.

Apesar das oito indicações, Os Banshees de Inisherin levou para casa apenas três prêmios. Além de melhor filme de musical/comédia, venceu Melhor Roteiro e Melhor Ator, para Colin Farrell. Por sua vez, Argentina, 1985, surpreendeu por ganhar como Melhor Filme Estrangeiro.

Angela Bassett levou para casa seu segundo Globo de Ouro. Desta vez, o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante foi conquistado por sua atuação em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ao aceitar, ela lembrou do ator Chadwick Boseman e da importância de continuar a história do herói sem ele.

Séries

Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.

O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. “É difícil ser um garoto LGBTQ na América… Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão”.

Com relação às séries, o Globo de Ouro consagrou trabalhos que já tinham ganhado prêmios na temporada passada como The White Lotus, que venceu na categoria Melhor Série Limitada e Abbott Elementary, que levou para casa prêmio de Melhor Série de Comédia/Musical. A série A Casa do Dragão, da HBO, levou para casa o prêmio de Melhor Série de Drama.

O produtor e roteirista Ryan Murphy, de Glee, Pose e Dahmer, recebeu o prêmio especial Carol Burnett, apresentado por Billy Porter. Em seu discurso, ele destacou Billy Porter, Niecy Nash, Matt Bomer e Jeremy Pope. “É difícil ser um garoto LGBTQ na América… Estas pessoas que mencionei são exemplos de possibilidade para as crianças em casa vendo na televisão”.