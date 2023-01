Christian Malheiros, Giulia Gayoso, Marina Moschen e Thalita Meneghim em “A Última Festa” (Divulgação Globo Filmes)

A Globo Filmes chega com força em 2023. Para o ano, a marca terá animação, produções sobre ciência e meio ambiente; além de comédia, romance, drama, adaptação de clássico literário, entre outros. Na programação de estreias, 37 longas-metragens: 23 filmes de ficção e 14 documentários. Drica Moraes, Ailton Graça, Nanda Costa, Sophie Charlotte e Larissa Manoela são alguns dos grandes nomes que estarão nas telonas.

“A nossa carteira para 2023 reflete a estratégia de buscar boas histórias que reflitam a pluralidade da cultura e da diversidade do Brasil. Buscamos um equilíbrio em nossa carteira de projetos para que ela seja relevante, diversa, atual, inquietante e que possa colaborar para fortalecer a indústria cinematográfica nacional e o cinema brasileiro, bem como trabalhar com diversas produtoras, diretores e gêneros”, enfatiza a Head da Globo Filmes, Simone Oliveira.

Entre os destaques de ficção estão: “Perlimps”, de Alê Abreu; “Meu Nome É Gal”, de Lô Politi e Dandara Ferreira; “Mussum, O Filmis”, de Silvio Guindane; “Grande Sertão: Veredas”, de Guel Arraes; “Pérola”, de Murilo Benício; “Derrapada”, de Pedro Amorim; e “Tá Escrito”, de Matheus Souza. Já entre os documentários, também com coprodução da GloboNews: “Amazônia, a Nova Minamata?”, de Jorge Bodansky; “Sinfonia de Um Homem Comum”, de José Joffily; “Vidas Descartáveis”, de Alexandre Valente; e “Marinheiro das Montanhas”, de Karim Ainouz.

“Para 2023, vemos esta variedade nos diretores, de Carolina Markowicz, Silvio Guindane e Murilo Benício a Guel Arraes, Júlio Bressane, Marcelo Gomes, Karim Aïnouz, e Pedro Amorim; e nos gêneros – com dramas, comédias, biografias, comédias românticas, animação, documentários. Considerando apenas os lançamentos previstos para 2023, temos ainda 38 produtoras independentes parceiras. Nosso objetivo é valorizar a brasilidade, diversidade, o potencial criativo e o talento dos profissionais que fazem o audiovisual nacional e fazer com que o cinema brasileiro volte a ocupar as telas com força”, complementa Simone.

Duas coproduções da Globo Filmes serão lançadas agora em janeiro: “Me Chama que Eu Vou” e “A Última Festa”. Com direção de Joana Mariani, “Me Chama que Eu Vou” é um documentário sobre a trajetória dos 50 anos de carreira de Sidney Magal. Com coprodução também da Globo News, Canal Brasil e Mistika, o longa estreia no dia 12 de janeiro. A produção é da Mar Filmes e Maya Filmes, com distribuição da Vitrine Filmes.

Já a “A Última Festa”, comédia romântica jovem dirigida por Matheus Souza, chega aos cinemas no dia 26 de janeiro. O filme é estrelado por Marina Moschen, Christian Malheiros, Giulia Gayoso, Thalita Meneghim, Maya, Victor Meyniel, Richard Abelha, Victor Lamoglia, Caíque Nogueira, Lui Avallos, Leo Cidade, Muse Maya e Zezé Motta. A produção é da Coqueirão Pictures, com também coprodução da Ar de Filmes e do Telecine, além de distribuição da H2O.