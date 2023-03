A cantora Gloria Groove durante participação no cruzeiro de Xuxa Menegel, revelou no sábado, 25, que lançará uma música em homenagem à rainha dos baixinhos. A faixa, que chamará Modo Xuxa, será lançada no próximo disco de Gloria, Futuro Fluxo, com data de estreia para abril.

“Confesso que eu estava muito ansiosa pra dividir isso com vocês. É com muito orgulho que eu posso anunciar aqui, neste palco, a próxima música de trabalho do meu álbum Futuro Fluxo. É um projeto pensado com todo amor e carinho, feito pra agradecer e honrar o legado dessa mulher que me ensina tanto sobre a importância de continuar sonhando”, disse a cantora no momento do anúncio.

Ainda de acordo com a assessoria da drag, a música contará com uma letra cheia de referências, além da estética de uma Paquita Robótica.

A novidade foi revelada em alto mar, durante o Navio da Xuxa, atração em comemoração aos 60 anos da apresentadora.

Durante os dias 24 a 27 de março, além do famoso Xou da Xuxa, que terá participação de convidados, o público também poderá participar de festas, assistir a filmes da loira e ver uma exposição com 60 figurinos originais, que marcaram a carreira da apresentadora.

O público também curtirá apresentações de grandes nomes da música, como Claudia Leitte, Daniela Mercury e Ana Carolina.

O trio KLB também se apresentará ao lado do namorado de Xuxa, Junno Andrade.

Com convidados, família, fãs e muitos apaixonados pela loira, o fim do cruzeiro está marcado para esta segunda-feira, 27.