O governo federal publicou nesta terça-feira, dia 7, as nomeações da vereadora de Salvador e neta do ex-guerrilheiro Carlos Marighella, Maria Fernandes Marighella, para o cargo de presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e do poeta e escritor Marco Américo Lucchesi para presidente da Fundação Biblioteca Nacional (FBN). Os dois órgãos estão ligados ao Ministério da Cultura. As nomeações estão na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça.