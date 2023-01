Stefanny Ogata

O “Gran Circo Stopim” é uma homenagem aos grandes circos que já existiram, reunindo acrobatas, malabaristas, domadores, mágicos, poodles adestrados, macacas equilibristas, bailarinas, músicos e apresentadores, todos interpretados por apenas três palhaços: Sarrafo, Tinoca e Wilson. Um grande espetáculo de circo, ou melhor, uma grande brincadeira de circo. A Cia dos Palhaços apresenta 4 sessões aos finais de semana em janeiro.

O espetáculo tem duração de 45 minutos e atende todas as idades. Com a grande temática circense a diversão é garantida não apenas para as crianças. “Apesar de ser um espetáculo que traz todas as narrativas do circo, ele não é apenas para as crianças, mas também para os adultos que irão se surpreender com os quadros. A ideia é que toda a família possa assistir e recordar como era ir ao circo”, conta Nathalia Luiz, palhaça Tinoca.

Com 18 anos no mercado, a Cia dos Palhaços inova em cada projeto e apresentações. “O Gran Circo Stopim foi criado há alguns anos, mas estamos sempre reformulando, buscando novas ideias. Nossa companhia está em constante aprendizado para levar para a plateia uma comédia de qualidade”, afirma Felipe Ternes, palhaço Sarrafo.

O projeto é realizado com o apoio do programa estadual de fomento e incentivo à cultura (profice) – secretaria de estado da comunicação social e da cultura – governo do estado do Paraná.

SERVIÇOS

Datas: 21, 22, 28 e 29 de janeiro

Horário: 11h

Local: Espaço Fantástico das Artes (R. Trajano Reis, 41 – São Francisco)

Ingressos: R$20 inteira e R$10 meia-entrada