Reprodução

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme que no último domingo (12/3) arrematou sete estatuetas do Oscar 2023, está em cartaz no Cine Passeio com outros cinco longas indicados ao prêmio.

A semana traz ainda estreias do documentário Quando Falta o Ar e do drama A Porta ao Lado, ambas produções nacionais com sessões a partir de quinta-feira (16/3).

Auto da Fundação completa circuito por todas as regionais; veja onde serão as próximas apresentações

Os ingressos no cinema da Prefeitura de Curitiba são em média 50% mais em conta que nas salas comerciais. Às terças e quartas, as sessões custam R$ 16 e R$ 8 (meia) e de quinta a domingo, R$ 20 e R$ 10 (meia).

Filmes da semana de 15 a 21 de março (menos segunda-feira)

Indicados ao Oscar em cartaz:

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Sessões: 17 a 22 de março, às 19h10

Melhor edição, Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Atriz, Melhor Roteiro Original, Melhor Direção e Melhor Filme. O filme conta a história de Evelyn Wang, uma imigrante chinesa que luta para manter sua vida comum como proprietária de uma lavanderia sob a auditoria por conta de impostos. No dia da sua auditoria ela recebe uma visita de outra versão de seu marido Waymond, que alerta que ela e todo o universo estão em perigo.

A Baleia

Sessões: 16 a 22 de março, às 19h45

O filme levou para casa as estatuetas de Melhor Cabelo e Maquiagem e de Melhor Ator, para Brendan Fraser, que interpreta Charlie, um professor que sofre de obesidade severa. Com sua saúde piorando a cada momento, ele tenta desesperadamente se reconectar com sua filha adolescente, Ellie. O longa dirigido pelo polêmico Darren Aronofsky é baseado numa peça escrita por Samuel D. Hunt, que também assina o roteiro.

Entre Mulheres

Sessões: 17 a 22 de março, às 14h

O longa levou a estatueta de Melhor Roteiro Adaptado. Dirigido por Sarah Polley, o filme acompanha a história de um grupo de mulheres que vivem em uma colônia onde são constantemente violentadas pelos homens. O drama é inspirado em um livro escrito por Miriam Toews, que por sua vez é baseado em eventos reais que aconteceram em uma colônia na Colômbia. O filme tem classificação de 16 anos.

Tár

Sessão: 17 a 22 de março, às 16h10

A grande frustração do Oscar, o longa indicado a seis categorias, entre elas a de Melhor Atriz pela atuação impactante da atriz Cate Blanchett, acabou a noite sem nenhuma estatueta. Tár conta a história de Lydia, famosa e conceituada regente da Orquestra Filarmônica de Berlim. Prestes a lançar seu livro e conduzir a gravação de uma grande sinfonia, Lydia enfrenta polêmicos escândalos que trazem à tona diversas controvérsias dentro de sua carreira.

Close

Sessão Matinê: 18 e 19 de março, 10h30

O longa belga foi um dos indicados na categoria de Filme Internacional dentro do Oscar. Traz a história sensível de dois melhores amigos que acabam se afastando devido a pressão de seus colegas de classe.

Aftersun

Sessão Matinê: 18 e 19 de março, 11h

Indicado na categoria de Melhor Ator, no longa acompanhamos Sophie revisitando algumas memórias de uma viagem que fez com seu pai quando tinha 11 anos, durante o verão de 1990. A garota tenta reconstruir lacunas do tempo de férias que passou com o pai e ao mesmo tempo entender a verdade sobre o homem que ela pensava conhecer totalmente.

Estreias

Quando Falta o Ar

Sessões: 16 a 22 de março, 13h20

O documentário brasileiro acompanha o trabalho realizado por profissionais do SUS durante a pandemia da covid-19. A obra traz a interseção da saúde com a religiosidade, a desigualdade social e o racismo estrutural presentes no país.

A Porta ao Lado

Sessões: 16 a 22 de março, 17h30

O longa brasileiro acompanha Mari e Rafa, que vivem um relacionamento estável e sem altos e baixos até a chegada do casal Isis e Fred, que se muda para o apartamento ao lado. O encontro dos dois casais irá provocar diversas transformações nos quatro, fazendo com que cada um reavalie suas escolhas.

Serviço: Cine Passeio

Endereço: Rua Riachuelo, 410 – Centro

Ingressos: terça e quarta, R$ 16 e R$ 8 (meia). De terça a domingo, R$ 20 e R$ 10 (meia). Diretamente na bilheteria ou pelo Ingresso.com