Divulgação

Curitiba viverá 12 dias de intensa programação musical entre 25 de janeiro e 5 de fevereiro com 210 concertos, shows e apresentações gratuitas ou a preços acessíveis dentro da 40ª Oficina de Música. Os ingressos já estão à venda on-line, com valores a partir de R$ 15 até R$ 50, nos sites Ticket Fácil (apresentações no Grande Auditório do Teatro Guaíra) e Minha Entrada (apresentações na Capela Santa Maria Espaço Cultural).

Mesmo considerando o maior valor, o festival curitibano garante acesso a uma programação de primeira linha com preços reduzidos se comparados ao que normalmente é cobrado nas apresentações dos artistas mais conhecidos do grande público.

R$ 50: Vanessa da Mata, BNegão, Edu Lobo, Vanessa Moreno, Gilsons e Teresa Cristina

Os maiores valores de ingressos (R$ 50 a inteira e R$25 a meia-entrada) são cobrados para os shows de alguns dos destaques da programação: Vanessa da Mata e Orquestra À Base de Corda, BNegão e Orquestra À Base de Sopro, Pixinguinha como Nunca com sexteto de notáveis, Edu Lobo com Vanessa Moreno e Ayrton Montarroyos, Gilsons, e Teresa Cristina e Orquestras da Oficina.

R$ 30: Arnaldo Cohen, Pedro Burmester, Mario Laginha, Led Zeppelin Sinfônico e Ilessi

Com ingressos entre R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada), é possível assistir ao concerto do aclamado pianista brasileiro Arnaldo Cohen e dos solistas do Teatro Colón (Argentina) na noite de abertura, e às apresentações do renomado pianista português Pedro Burmester, do programa Led Zeppelin Sinfônico com a Orquestra Sinfônica da 40ª Oficina, da cantora carioca Ilessi com o Vocal Brasileirão e da Orquestra e do Coro Sinfônico em homenagem aos 100 anos de Maria Callas no encerramento do evento – todos no Guairão.

Também é necessário adquirir ingressos para as apresentações na Capela Santa Maria, onde acontecem concertos de música antiga e erudita. O pianista português Mario Laginha, o pianista polonês Raphael Luszczewski e o duo de músicos russos Andrey Baranov (violino) e Anna Serova (viola) são algumas das atrações da Capela.

Realização e apoios

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

40ª Oficina de Música de Curitiba

De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Programação disponível em: oficinademusica.curitiba.pr.gov.br

Ingressos à venda em minhaentrada.com.br e ticketfacil.com.br