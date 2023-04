Divulgação

A partir desta segunda-feira (24), o Escritório de Arte Márcia Aracheski realiza uma exposição de um grupo de oito artistas, no Memorial David Carneiro – espaço anexo ao Hotel Pestana.

A coleção é composta de obras de Celso Izidoro (in memoriam), Daniela Marton, Danna Durãez, Lys Áurea Buzzi, Márcio Wantroba, Marcos Bento, Sonia Mota e Uiara Bartira. Serão apresentadas esculturas, pinturas, gravuras e fotografias de diversas dimensões, disponíveis para venda.

A organizadora e curadora Márcia Aracheski ressalta que esta é uma oportunidade de conhecer as obras de artistas que compõem uma trajetória consistente e de diversas expressões e estilos, entre o figurativo e o abstrato. “Selecionamos obras potentes e diversificadas para que o público possa conhecer o trabalho de artistas com trajetórias de peso nas artes visuais. Além disso, as pessoas podem prestigiar o local onde era a casa do historiador, engenheiro, poeta e escritor, David Carneiro (1904-1990), que se tornou o memorial – um nome relevante na história do Estado”, afirma Márcia.

A mostra ficará aberta ao público até dia 02 de junho. O horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 14h às 19h, com entrada gratuita.

Sobre os artistas

CELSO IZIDORO

Celso Francisco Isidoro (Guarapuava/PR, 1954 – Curitiba/PR, 2022). Inicia sua carreia em 1966, participando de salões e editais. Em 56 anos de carreira, passa por diversos estilos, entre eles o Cubismo, Figurativo, Simbolismo e Abstracionismo. Realiza diversas exposições, individuais e coletivas.

Utiliza a luz em todas as suas obras: na pintura e na gravura, através das cores, e, nos objetos, através da energia elétrica, cuja luz atravessa suas transparências coloridas.

Além da arte, outra paixão era a natureza. Planejou e executou o jardim no hotel da família, situado em Curitiba. As cores e as formas das flores o inspiravam e muitas das suas obras foram abstraídas dali.

DANIELA MARTON

Daniela Marton, artista visual e arquiteta, vive atualmente em Curitiba. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pelo Mackenzie, e em Artes Visuais pela Licenciatura pela FAP – Universidade Estadual do Paraná. Mestranda em Artes Visuais pela UFRGS. Suas obras dialogam com a arte contemporânea. Sua produção pictórica busca estabelecer relação entre a matéria e a imagem, através de suas imagens-lembranças, surgindo uma artista da paisagem da memória. Deste modo, a imagem tende a se deformar e a distorcer, em virtude da gestualidade, do ritmo acelerado das pinceladas e da aproximação das cores. Resultando em uma pintura onde a matéria pictórica passa a ter uma existência própria, conforme Argan, o quadro não representa: é.

DANNA DURÃEZ

Danna Durãez é artista visual e fotógrafa, vive e trabalha em São Paulo. Seu trabalho é marcado pela investigação da sua memória numa tentativa de resgatar lugares, momentos e sensações vivenciadas no cotidiano. As obras trafegam entre objeto, performance, instalação e fotografia analógica e digital.

Pesquisa diferentes superfícies de impressão, tais como o voil aproveitando como linguagem para construir e apagar histórias no universo íntimo.

LYS ÁUREA BUZZI

Arquiteta e artista plástica. Suas esculturas possuem a delicadeza contrastando com o peso do bronze utilizado em seus trabalhos tridimensionais. Entre suas obras destacam-se as três anjas que compõem a Fonte de Jerusalém, na capital paranaense. As anjas são em bronze com 3,50 m de altura, pesam cerca de 800kg cada, estão instaladas num único pedestal a 14m de altura, na praça Pedro Gasparello, na capital paranaense.

MÁRCIO WANTROBA

Márcio Wantroba fez dos fragmentos de memórias da infância e da própria história da arte o ponto de partida da sua jornada. O processo, mais que o resultado, sempre foi seu foco de interesse, mas também fonte de angústia: a dualidade entre razão e emoção, espiritual e carnal, forma e conteúdo. Oposições que se devem em parte a sua formação, que vai da transcendência religiosa aos questionamentos da filosofia, passando pelo pragmatismo da vida corporativa. Dos conflitos internos e aventuras artísticas nasce o desejo por uma conciliação, uma identidade que se esboça continuamente.

MARCOS BENTO

Marcos Bento vive e trabalha em Curitiba. Artista plástico, Design Gráfico, Publicitário e Produtor Cultural. Sua produção artística busca em memórias da infância, as lembranças de quando voava com seu pai Victor que fotografava imagens aéreas. Mescla essas lembranças e emoções em imagens abstratas, produzindo obras instigantes e expressivas.

SONIA MOTA

Ao morar sozinha na cidade de São Paulo aos 17 anos, trabalha em uma galeria de arte. Foi seu primeiro contato com a pintura. A infância no interior, a juventude independente na capital, a formação em piano, a dança moderna, a paixão pela dança do ventre e o fascínio pela liberdade, trazem sensações e sentimentos que estão presentes nas cores, movimento e intensidade do meu trabalho. O encontro com Uiara Bartira no seu ateliê no Solar do Rosário, foi transformador na sua vida artística, canalizando esses sentimentos e experiências, formando uma amalgama de todos os elementos que compõe a sua pintura. “Pintar (pra mim) é vital, procuro sempre passar esse intenso prazer que sinto no meu trabalho”.

UIARA BARTIRA

Bacharel em pintura pela EMBAP. Especialização em gravura e desenho na The Art Students League e fotogravura no Bob Blackburn Workshop em Nova Iorque. Responsável pela formação de uma geração de professores de gravura, pela implantação das oficinas da Casa da Gravura em 1980 e do Museu da Gravura Cidade de Curitiba de 1989 a 1993. Membro do Conselho de Arte da 21ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1990. Foi curadora geral das IX e X Mostras da Gravura Cidade de Curitiba 1990 a 1992 e do Brasil – Reflexão 97: A Arte Contemporânea da Gravura. Participa de inúmeras mostras oficiais nacionais e internacionais e possui obras em acervos de vários museus no Brasil e exterior.

Sobre a curadora e organizadora Márcia Aracheski

Márcia Aracheski atua na área das artes desde 1995, que passa pelo cinema, teatro e música. Bacharel em Artes Visuais, com duas pós-graduações: em História da Arte e em Museus, Galerias e Arquivos. Em sua linha de pesquisa, segue a Arte Paranaense e sua influência por artistas brasileiros e estrangeiros.

Nos últimos anos tem se dedicado exclusivamente às artes visuais e realiza várias exposições como curadora, produtora e escreve textos curatoriais para diversos artistas.

Em 2016, inaugurou o “Márcia Aracheski Escritório de Arte”, que conquistou no ano seguinte o destaque de curadoria das exposições do Circuito da Bienal Internacional de Curitiba, com Movimento, na OAB/PR – Ordem dos Advogados do Brasil, sede do Paraná.

Serviço:

Abertura da exposição – Escritório Márcia Aracheski

Quando: Abertura nesta segunda-feira, 24 de abril de 2023

Período expositivo: 24 de abril a 02 de junho de 2023, das 14h às 19h

Quanto: Entrada gratuita

Onde: Memorial David Carneiro – R. Brigadeiro Franco, 1845

Estacionamento no local: Hotel Pestana – R. Comendador Araújo, 499