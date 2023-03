Grupo Fato: 29 anos de carreira. Foto: divulgação

Após realizar turnê por Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguai), Porto Alegre (RS) e Curitiba, em 2022, o Grupo Fato irá levar, ao longo deste ano até abril de 2024, o show do seu mais recente trabalho, Claro_Movimento, para nove cidades do Paraná. Além da capital, estão na rota: União da Vitória, Rio Negro, Paranavaí, Maringá, Guarapuava, Ponta Grossa, Cascavel e Medianeira. O primeiro show da mais nova turnê será em casa, em Curitiba, dia 18 de março, às 20h, no Sesc da Esquina. A participação especial será do escritor e compositor Luiz Felipe Leprevost. Os ingressos com preços populares já estão à venda pela plataforma Sympla.

Claro Movimento, produzido por João Cavalcanti, é o nono álbum do Grupo lançado nas plataformas digitais em abril de 2020, no início da pandemia de Covid-19. A pré-estreia do show que marcou o lançamento oficial do trabalho foi em março de 2022, no SESC Paço da Liberdade, em Curitiba.

“A experiência da turnê por países da América Latina mostrou a força universal da linguagem musical do grupo. O que mais chamou a atenção do público dos países vizinhos foram os tamancos e a Tamancalha, nossos instrumentos de percussão, bem como a nossa originalidade. Todo mundo queria saber onde nos enquadramos nesse universo musical”, comenta o músico Ulisses Galetto, presente no grupo desde a primeira formação, em 1994. “Foi uma experiência incrível poder levar nossa música para outras culturas, outras escutas. O público foi muito receptivo”, complementa a mais nova integrante Andrezza Prodóssimo.

O repertório do show, que tem duração aproximada de 75 minutos, traz 11 canções do novo álbum e outras quatro que marcaram os 29 anos de trajetória do Grupo, como: Raiz (Próximo – 2014); A Casa do Ar (FATO da Tamancalha ao Sampler – 2012); Istmo, Valadares (Oquelata Quelateje – 2000) e De (FATO – 1995). Além de uma música inédita, que reverencia os índios

Nambiquara.

Em cada cidade o show também contará com a participação de um artista local. Em Curitiba, o Fato irá dividir o palco com o escritor Luiz Felipe Leprevost, atual diretor da Biblioteca Pública do Paraná. “O LF, como a gente brinca de chamá-lo, é um amigo querido que já fez diversas participações com poemas, parcerias e composições em outros discos do Fato. Neste show, em Curitiba, vamos cantar duas músicas com ele e fazer também uma versão intimista para a canção “Tristeza”, uma parceria que foi gravada no álbum “Próximo” de 2014. E a grande surpresa será um poema inédito dele que musicamos e construímos um arranjo coletivo, especialmente para esse show no Sesc da Esquina”, adianta o guitarrista Daniel Fagundes.

Essa troca com outros artistas sempre foi uma busca do grupo: em 2008 produziram o show “Balaio de FATO”, no Paiol, com Arthur de Faria (RS), Antonio Saraiva (RJ), Siba (PE) e Maurício Pereira (SP). Em 2009, no show “15 Anos de FATO”, também no Paiol, reuniram todos os ex-integrantes do Grupo em um show comemorativo. Em 2014, em circulação pelo interior do

Paraná contavam em todas as apresentações com artistas locais convidados. No ano seguinte, dividiram a cena com artistas de renome nacional como Pedro Luís, Maurício Pereira, João Cavalcanti e Alexandre Nero, antigo integrante da banda.

“A ideia é que aconteça uma interação total do artista convidado com o show, ele não vem apenas apresentar seu repertório, vamos acompanhá-lo,criar arranjos juntos e trocar impressões sobre o nosso trabalho e o dele. E isso vai exigir ensaios para criar sintonia. Nosso objetivo com a turnê é estreitar e amadurecer ainda mais o contato com os artistas do estado e como público que ainda não nos conhece”, vislumbra Grace Torres, tecladista e

uma das fundadoras do Fato.

“Vai ser incrível, somos amigos e parceiros há muito tempo, ter a possibilidade de estar no palco, desta vez, cantando com eles é muito especial. Considero o Fato uma das bandas mais importantes da música paranaense e também referência nacional no cenário da MPB, devido a sua proposta singular”, comemora Leprevost.

Claro_Movimento é um show que explora o movimento da vida, o mover-se no espaço, entre lugares distantes, na dança entre os instrumentos. Os figurinos que tem assinatura da H-AL – Alexandre Linhares e Thifany F., dupla que veste o Fato desde 2011 e que explora a reciclagem de materiais, evocam os viajantes exploradores, antropólogos e curiosos do final do século

XIX e início do século XX. A luz com cores e sombras é o próprio cenário. E quem assina é Márcio Mattana, responsável pela direção cênica também.

“O trabalho musical do Fato está afiadíssimo, o repertório é incrível e o grupo, sobre o palco, alcançou uma maturidade e uma conexão que, para mim, são tocantes. Me comove o modo como estas canções falam profundamente dos tempos históricos que vivemos. Como elas tematizam, num registro poético, as tempestades e ventanias que temos atravessado. E como

elas apontam sempre para adiante, para o futuro, para o movimento”, relata Mattana.

O show traz Grace Torres nos teclados; Ulisses Galetto no baixo e violão; Priscila Graciano na bateria e percussão; Daniel Fagundes na guitarra, baixo e percussão e Andrezza Prodóssimo no acordeom, teclados e percussão corporal.

Todos cantam, tocam e se revezam em solos e vocais trazendo dinamismo cênico e musical para a apresentação. “No repertório temos uma variedade de pegadas, algumas mais vigorosas e rápidas, outras mais poéticas com levadas mais leves, outras levíssimas para que possamos também explorar a percussão corporal, uma marca do grupo”, conta a baterista Priscila Graciano. E acrescenta, “sempre buscamos por uma sonoridade própria dentro

da MPB. Nossas influências são bem diversas e tentamos aproveitá-las ao máximo para colocar tudo no caldeirão, combinando ingredientes de uma forma bem autêntica. Não fazemos nada de novo, apenas aproximamos elementos e estilos musicais que não costumam andar juntos. E com isso fomos definindo uma linguagem, estamos dentro do escopo da MPB / World Music com pitadas eletrônicas”.

“Acho que estamos no melhor momento do grupo, temos muita afinidade artística e de vida. Temos projetos sendo desenvolvidos e outros tantos semeados, o que mostra que estamos, também, conectados num futuro, mesmo após 29 anos de existência. E esperamos muito do futuro que se avizinha, por isso estamos disponíveis para ajudar a construir esse novo projeto de país que se vislumbra”, finaliza Ulisses.