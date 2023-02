Espetáculo ‘Morro Brasil’: elenco de veteranos (Fotos: Gus Benke)

Até março, o Grupo Obragem está em cartaz no Teatro Novelas Curitibanas – Claudete Pereira Jorge (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.222) o espetáculo ‘Morro Brasil’, uma obra com direção e dramaturgia de Olga Nenevê que articula os diferentes sentidos da palavra “morro”, como uma elevação precária de um terreno instável; a popular designação de favela; e a conjugação do verbo morrer em primeira pessoa, para apresentar uma visão poética e política, sobre um estado de crise e violência nas relações humanas, sociais e culturais brasileiras, que se perpetua por séculos.

