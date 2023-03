Divulgação/Assessoria de Imprensa Nikkei Curitiba

O grupo Wakaba Taiko (tambor japonês), da Associação Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Curitiba, vai representar o Brasil no “25º Campeonato de Taiko Júnior do Japão”, que será realizado no dia 19 de março de 2023, na cidade de Kanazawa, província de Ishikawa.

O evento, promovido pela Nippon Taiko Foundation – NTF, terá a participação dos 43 melhores grupos de tambores do Japão. “Somente duas equipes campeãs, a de Taiwan e a do Brasil, foram convidadas para uma participação especial”, explica o coordenador do Wakaba Taiko, Hermes Murakami.

A equipe do Wakaba é composta por 12 tocadores, 03 líderes e 01 coordenador. “Vamos representar o Brasil e Curitiba e queremos trazer muito conhecimento e aprendizado para compartilhar com os curitibanos”, diz Murakami.

No Japão, a equipe de Curitiba poderá compartilhar o mesmo palco com grupos que são referência no universo do taiko, participar de um workshop com um mestre japonês, participar em um evento de integração com o grupo de Taiwan e o campeão de 2022, conhecer o maior e mais tradicional fabricante de taiko do Japão (Asano) e visitar uma loja de tambores em Tóquio.

CAMPEÃO

Em 2019, no “16º Festival Brasileiro de Taiko”, realizado em Serra Negra (SP), o Wakaba Taiko de Curitiba conquistou um fato inédito: sagrou-se campeão brasileiro em 04 (quatro) categorias das quais participou, dentro de um total de 05 (cinco) categorias.

Neste evento, a categoria júnior conquistou o direito de representar o Brasil no campeonato que seria realizado no Japão no ano seguinte, 2020. Porém, por causa da pandemia do Covid-19, a viagem foi adiada por 03 anos. Somente agora o campeonato será realizado em Kanazawa.