Divulgação

Estão abertas as inscrições das seletivas de 2023 para formação dos elencos dos Grupos Artísticos da UFPR. Para participar das audições, é necessário acessar a chamada pública do grupo de interesse, que são publicadas no site da PROEC.

Com uma importante atuação no cenário artístico e cultural de Curitiba, os Grupos Artísticos da UFPR reúnem, anualmente, cerca de 150 participantes tanto da comunidade acadêmica quanto externa. Seis grupos são mantidos pela Universidade em seu corpo acadêmico, o que resulta em uma história de mais de 60 anos de produção artística. Os grupos são: Orquestra Filarmônica, Téssera Companhia de Dança da UFPR, Companhia de Teatro da UFPR, Grupo de MPB, Coro e Madrigal da UFPR.

Mais informações sobre os processos seletivos, bem como dos grupos artísticos, seus editais e links para inscrições estão no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, basta clicar aqui (http://www.proec.ufpr.br/links/cultura/grupos_artisticos.html).

CRONOGRAMA

Orquestra Filarmônica da UFPR – Inscrições de 01/02/2023 a 17/02/2023

Link para o edital: http://www.proec.ufpr.br/download/cultura/2023/Edital%202023%20selecao%20Orquetra%20UFPR.pdf

Téssera Companhia de Dança da UFPR – Inscrições de 06/02/2023 a 06/03/2023

Link para a chamada pública: http://www.proec.ufpr.br/download/cultura/2023/Chamada%20Publica%20Audicao%20Tessera%202023.pdf

Grupo de MPB da UFPR – Inscrições de 06/02/2023 a 24/02/2023

Link para o edital: http://www.proec.ufpr.br/download/cultura/2023/Processo%20seletivo%202023%20MPB%20-%20edital.pdf

Companhia de Teatro da UFPR – Inscrições de 06/02/2023 a 03/03/2023

Link para o edital: http://www.proec.ufpr.br/download/cultura/2023/EDITAL%20ELENCO%202023%20-%20CIA%20TEATRO%20UFPR.pdf

Coro e Madrigal da UFPR – Inscrições no mês de março, mais informações no Instagram @corodaufpr