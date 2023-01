Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para brindar a chegada de 2023, a dupla Zé Neto e Cristiano, uma das principais da atualidade na música sertaneja, desembarcam nas areias de Guaratuba e prometem nesta terça, dia 03 de janeiro, uma das apresentações mais empolgantes da temporada de verão na arena do Café Curaçao (R: Brejatuba, 500), a partir das 22horas.

Naturais de São José do Rio Preto (SP), os cantores são donos de sucessos como “Vamos Tomar Uma”, “Largado As Traças”, “Você Beberia Ou Não Beberia?” e “Notificação Preferida”, que devem fazer parte do repertório do show. Além disso, acumulam participações com Henrique & Juliano, Dilsinho, Matheus Fernandes, Wesley Safadão e Marília Mendonça.

Foram tempos difíceis, tempo de parada, tempo de retomada, tempo de mudança e agora é tempo de seguir com novas “Escolhas”, o título escolhido para o novo DVD de Zé Neto & Cristiano. A gravação acontecerá no dia 28 de janeiro de 2023 na casa de espetáculos Vibra São Paulo. O quinto projeto em audiovisual trará somente faixas inéditas.

Unidos desde sempre, José Neto Toscano e Irineu Vaccari são amigos de infância, formaram dupla em 2011 e desde então tornaram-se destaque em nível nacional. A grande virada de chave veio com “Largado às traças”, que rendeu à dupla os prêmios mais cobiçados da música brasileira: Melhores do Ano (Domingão do Faustão), Troféu Imprensa escolhidos nas duas votações; júri e internet e o Prêmio MultiShow. Mostrando que são merecedores do status de uma das duplas mais populares da atualidade.

Os novos rumos da carreira já estão sendo desenhados desde o segundo semestre de 2022, quando optaram por gerenciar a própria carreira. Desde então, vislumbram várias novidades para o futuro, a primeira a ser anunciada é a gravação, ainda neste mês, em São Paulo, do dvd “Escolhas”, trabalho somente com canções inéditas, para acompanhar todo o processo de renovação de Zé Neto & Cristiano, uma coisa é certa a simplicidade, amor pela música e muita vontade permanecem. Como sempre, a dupla quer fazer a melhor entrega para seu público.

Ainda nesta semana, na quinta (05.01) tem o novo fenômeno da música sertaneja, a cantora Ana Castela e Dj Chris no Beat. Após sete anos, Jorge & Mateus voltam ao litoral para um dos shows mais aguardados da temporada no dia 06.01 com os grandes sucessos da carreira. Já no dia 07.01 (domingo), o Café Curaçao recebe pela primeira vez o maior festival de megafunk do país, Fluxou com Jonatas Felipe, Dreysson Rodrigies, Dudu Vieira, Thiago SC e Diguinho. No dia 14.01, um dos principais nomes do funk brasileiro MC Hariel, faz sua estreia nas areias de Guaratuba. Para fechar o mês de janeiro em grande estilo, no último final de semana, o pagode do grupo Menos é Mais se apresenta no dia 27.01 e no dia 28.01 acontece a tradicional feijoada beneficente “Feijão da Fundação”, que chega em sua 20ª edição. Tudo isso com o melhor do entretenimento e gastronomia, tornando-se um dos beach clubs referência no litoral sul do país.

SERVIÇO:

VERÃO 2023 CAFÉ CURAÇAO GUARATUBA

ZÉ NETO & CRISTIANO

LOCAL: Café Curaçao (Av. Brejatuba,500)

Quando: 03 de janeiro de 2023 (terça)

Horários: a partir das 22horas