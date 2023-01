Reprodução

Com uma programação abrangente, a Oficina de Música de Curitiba chega à sua 40ª edição com mais de 90 cursos, 2.000 alunos e 210 concertos e shows, sendo mais de 100 com entrada grátis. Tudo isso entre os dias 25 de janeiro e 5 de fevereiro, marcando não apenas as quatro décadas de um dos maiores festivais do país, mas também o início das comemorações dos 330 anos da cidade.

É tanta opção com atrações de diferentes gostos e idades, preços, locais e modalidades que chega a ser difícil de escolher, mas para você que não quer perder nada, a programação completa pode ser conferida no Guia de Curitiba, para facilitar a sua vida na hora de montar o seu roteiro.

Como montar seu roteiro musical

No Guia Curitiba, seu roteiro de atrações pode ser montado de diferentes maneiras conforme sua preferência e interesse. Se você quer se organizar por datas, basta descer a tela inicial até o final onde, no calendário, você marca todos os eventos e suas respectivas datas.

Outra forma é buscar por modalidade, procurando os eventos usando tags. Para isso basta acessar a página “Todos os Eventos”, disponível no topo do site do Guia, e descer até a função tags, onde você pode separar exatamente os eventos conforme sua vontade.

Grátis na Oficina

As 100 atrações gratuitas podem ser acessadas pela tag Grátis na Oficina. Usando tags é possível ainda conferir os espetáculos pela categoria de preferência: Música Antiga, Erudita ou Popular, conforme seu estilo.

Também é possível buscar as atrações por palco, usando as tags Teatro da Reitoria, Guairão, Teatro Cleon Jacques, Memorial de Curitiba, Capela Santa Maria, Capela da Glória e os outros espaços culturais da cidade onde a Oficina de Música acontece.

Para além dos shows, recitais e espetáculos, dentro da Oficina existem diversas modalidades de atrações como atividades, exibições de filmes e até mesmo um festival de Hip Hop.

Oficina Verde

Uma das categorias dentro da programação é a Oficina Verde, que conta com atividades gratuitas de conscientização ambiental, que acontecem na Cinemateca de Curitiba, na Eco Barreira do Rio Atuba e na Bicicletaria Cultural. Para conferir basta procurar a tag Oficina Verde.

Outra atração é o Palco Itinerante, um ônibus que circula pelos parques e praças com a programação da Oficina de Música. Conhecida como Palco Itinerante, a programação passa pelas regionais do Cajuru, Boqueirão, Bairro Novo e Santa Felicidade. Para acessar todas as atrações basta selecionar a tag Palco Itinerante.

Por fim, outra modalidade é o Circuito Off de Bares e Restaurantes, onde todas as noites verdadeiros mini festivais ocorrem dentro de bares e restaurantes pela cidade com grandes encontros musicais. Para conferir o circuito completo basta selecionar a tag Circuito Off.