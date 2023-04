Os Suspeitos foi encenado neste final de semana, no Teatro Bom Jesus (Crédito: Lina Sumizono)

Com a proposta de unir arte, educação e diversão, o Guritiba novamente está fazendo barulho entre a criançada. A mostra especial do Festival de Curitiba tem programação aberta no Teatro Bom Jesus e ainda ações sociais em instituições infantis da capital paranaense.

Nesse final de semana, os pequenos tiveram a oportunidade de ir ao teatro e assistir à peça teatral “Os Suspeitos”, com sessões no sábado e no domingo. Antes do espetáculo, gastaram energia brincando no Muralzinho de Ideias. A programação incluiu corda, elástico, bambolê, peteca, peão, perna de pau, minhocão, livros, fantoches, brinquedos em tecido, madeira e papelão – atividades que incentivam o brincar livre e coletivo.

No próximo final semana do evento, nos dias 8 e 9 de abril, às 16h, será a vez de “Papelê – uma aventura de papel”, que terá audiodescrição e tem foco em crianças de idades mais baixas. Trata-se de um jogo onde cada criança pode criar a sua própria história, utilizando-se do corpo, da música, de objetos, bonecos e projeções.

E assim a imaginação e a criatividade ganham asas. Segundo a diretora do Festival de Curitiba e curadora do programa, Fabíula Passini, o Guritiba contribui para o desenvolvimento das crianças e atua na formação de plateia. “A arte na educação é um dos grandes impulsionadores para o desenvolvimento da criança, pois estimula a imaginação e a criatividade, desenvolve linguagens, aumenta a empatia, inspira as crianças a criarem suas próprias histórias e entenderem outros mundos”, explica a diretora.

As filhas de Joceléia dos Santos Gregório, Manuella e Isabella, de 9 e 5 anos, frequentam o teatro desde bebês e não perdem um Guritiba. Para a mãe, o teatro é uma forma de despertar a curiosidade nos pequenos. “Teatro é cultura e aproximação das diversidades físicas e mentais. É uma maneira de as crianças irem além de seus mundinhos, aprendendo de forma artística sobre o mundo”, afirma Jocélia.

Social

Além da programação aberta no Teatro Bom Jesus, o Guritiba tem ações em 12 instituições sociais que acolhem crianças em situação de vulnerabilidade. Trata-se de um público com mobilidade reduzida, por diferentes questões sociais, para ir até os teatros. Por isso, o Guritiba compartilha a arte dentro das instituições.

As ações vão além das apresentações. As crianças participam de concursos culturais e as famílias dos jovens são envolvidas, assistindo a espetáculos com mediação. Além disso, os professores de escolas cursam oficinas para saberem como trabalhar o teatro na sala de aula.

“O Guritiba proporciona vivências em locais onde possivelmente o público não conseguiria se locomover, contribuindo para uma revolução humana através da arte”, afirma Carol Scabora, produtora do Guritiba.

Durante o festival, o Guritiba terá ações nas seguintes instituições sociais: Hospital Angelina Caron, Hospital de Clínicas, Escola João Batista Salgueiro, Futebol de Rua, Lar Antônia / Pia União, Marista Escolas Sociais – Unidade do CIC, Divina Misericórdia, Escola Municipal Ulisses Guimarães, Lar Dona Vera, Gente de Bem, Afece, Hospital Pequeno Príncipe, Hospital Erastinho e Associação Maria Amélia.

O Programa Guritiba é apresentado por Grupo Barigüi, Schattdecor, Banco CNH Industrial e New Holland e Brose, com patrocínio de BRDE, Peróxidos do Brasil, Tradener e Novozymes.